В Кохтла-Ярве автомобиль BMW сбил пьяного пешехода и скрылся

Первой в полицию поступила информация о ДТП происшествии, которое произошло позавчера в 18:00 в Ахтмеском районе Кохтла-Ярве, где 49-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения шел по шоссе Эстония и был сбит автомобилем BMW черного цвета. Машина проехала без остановки, пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. Полиция выясняет обстоятельства.

Вчера в 8:56 на 1-м километре подъездной дороги Лепику в волости Раэ Харьюского уезда 39-летний мужчина съехал с дороги на BMW 120D. Водитель автомобиля был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 21:04 на Театральной площади в Таллинне 22-летний мужчина на электросамокате врезался в бетонную конструкцию и упал. Его доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 21:23 улице Одра в Таллинне автомобиль Volkswagen Golf с 38-летней женщиной за рулем при повороте направо столкнулся с 27-летним мужчиной, который переезжал дорогу на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу. Водителя самоката доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

За прошедшие сутки задержаны двое водителей с признаками наркотического и трое водителей в состоянии алкогольного опьянения. Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.