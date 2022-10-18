Технический университет проводит бесплатные курсы на русском языке по практическому анализу данных

Цель данного курса – дать первичные практические знания о статистических исследованиях, их проведении, а также ознакомить участников курса с основами анализа данных и интерпретацией аналитических результатов.

Данный учебный курс подходит работникам всех отраслей и организаций. Учебный курс проводится на русском языке для повышения квалификации тех участников рынка труда, которые не владеют в достаточной степени эстонским языком.

Практический характер курса дает хорошую возможность применения полученных знаний непосредственно на рынке труда (на рабочем месте). Для развития практических навыков анализа данных практические задания курса решаются при помощи приложения MS Excel. Участники курса будут также ознакомлены с приложением RStudio, позволяющим более эффективно анализировать большой объем статистических данных.

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