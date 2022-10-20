Из-за молодой кошки жителям Сааремаа пришлось срубить дерево

Названная в честь героини фильма „Молодой пенсионер“ Лии или Летчицы кошка попала на попечение Сааремааского приюта для животных после нескольких попыток снять ее с дерева. Первой в приют позвонила обеспокоенная женщина, которая слышала, как на дереве долгое время жалобно мяукает кошка.

Спасатели прибыли на место. Лестница оказалась короткой, поэтому они попробовали спугнуть кошку водой, но в результате испуганное животное забралось еще выше. Приют снова обратился в центр тревоги, и с помощью Кихельконнаской команды спасателей пятимесячного котенка доставили в клинику для проверки здоровья.

„Оказалось, маленькая Лия может доставить довольно много неприятностей. Из-за нее даже пришлось срубить дерево. Кошку на время спустили за землю, но испуганное животное умчалось к другому дереву, откуда работники спасательной команды его удачно сняли со второй попытки. Чтобы предотвратить третью попытку, мы пообещали спасателям, что возьмем котенка под свою опеку“, - написал приют в соцсетях. .

В клинике выяснилось, что, к счастью, пять дней сидения на дереве не оставили значительного следа на здоровье животного. Кроме, конечно, сильного голода.

„Это очень активная и дружелюбная пятимесячная кошка, еще с молочными зубами во рту и весом всего полтора килограмма“, — говорят в приюте, в котором считают, что у Лии, вероятно, где-то поблизости есть хозяин. Пока он не найден, для животного ищут приемную семью, так как жизнь в клетке ей не подходит.

Связаться с Сааремааским приютом для домашних животных можно по электронной почте saareloomad@saareloomad.ee, через сообщения в FB или по телефону 58370708. Если хозяина не найдут в течение двух недель, приют имеет право передать кошку в новый дом.