Авария на Лаагна теэ: Госсуд закрыл уголовное дело против Калашникова
Во вторник, 18 октября, Государственный суд постановил закрыть уголовное дело против Вячеслава Калашникова, которого обвинили в причастности к трагическому ДТП на Лаагна теэ в Таллинне в июне 2020 года. В результате той аварии погибли три человека. Ее ключевой фигурант Иса Халилов ранее получил 10 лет тюрьмы, пишет rus.err.ee.
Госсуд отменил оправдательный приговор, который ранее вынес Клашникову Таллиннский окружной суд, но постановил закрыть дело, не найдя в действиях обвиняемого состава уголовного преступления.
По оценке коллегии Госсуда по уголовным делам, действия Калашникова могут представлять собой проступок. Однако, скорее всего, и административной ответственности Вячеслав Калашников бы избежал, поскольку с момента совершения проступка прошло уже более двух лет.
Ключевой фигурант дела Иса Халилов ранее был приговорен к 10 годам лишения свободы. В его отношении приговор вступил в законную силу еще весной.
По оценке окружного суда, действия Калашникова не имели причинно-следственной связи со смертью или тяжким повреждением здоровья, предусмотренной уголовным кодексом. Калашников в ДТП не участвовал. Роль Калашникова заключалась в том, что он своим примером побудил Халилова превысить разрешенную скорость почти в три раза.
Авария на Лаагна теэ произошла 20 июня 2020 года в результате гонок, устроенных двумя молодыми мужчинами на Chevrolet Camaro (за рулем был Калашников) и BMW X5 (Халилов), ехавших из центра Таллинна в сторону Ласнамяэ и разогнавшихся на Лаагна теэ до 200 км/час. У торгового центра Lasnamäe Centrum произошла авария с участием четырех автомобилей, когда BMW врезался в следовавший перед ним автомобиль Volvo.
В результате аварии два человека погибли на месте. В июне 2021 года в больнице скончалась и получившая в результате аварии серьезные травмы и впавшая в кому женщина.