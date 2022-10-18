Авария на Лаагна теэ: Госсуд закрыл уголовное дело против Калашникова

Госсуд отменил оправдательный приговор, который ранее вынес Клашникову Таллиннский окружной суд, но постановил закрыть дело, не найдя в действиях обвиняемого состава уголовного преступления.

По оценке коллегии Госсуда по уголовным делам, действия Калашникова могут представлять собой проступок. Однако, скорее всего, и административной ответственности Вячеслав Калашников бы избежал, поскольку с момента совершения проступка прошло уже более двух лет.

Ключевой фигурант дела Иса Халилов ранее был приговорен к 10 годам лишения свободы. В его отношении приговор вступил в законную силу еще весной.

По оценке окружного суда, действия Калашникова не имели причинно-следственной связи со смертью или тяжким повреждением здоровья, предусмотренной уголовным кодексом. Калашников в ДТП не участвовал. Роль Калашникова заключалась в том, что он своим примером побудил Халилова превысить разрешенную скорость почти в три раза.

Авария на Лаагна теэ произошла 20 июня 2020 года в результате гонок, устроенных двумя молодыми мужчинами на Chevrolet Camaro (за рулем был Калашников) и BMW X5 (Халилов), ехавших из центра Таллинна в сторону Ласнамяэ и разогнавшихся на Лаагна теэ до 200 км/час. У торгового центра Lasnamäe Centrum произошла авария с участием четырех автомобилей, когда BMW врезался в следовавший перед ним автомобиль Volvo.

В результате аварии два человека погибли на месте. В июне 2021 года в больнице скончалась и получившая в результате аварии серьезные травмы и впавшая в кому женщина.