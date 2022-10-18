Обновление в системе посылочных автоматов привело клиентов известной фирмы в замешательство

Клиент обратился и в службу поддержки клиентов Smartpost, и в результате он получил через 24 четыре часа обещанную квитанцию. Однако сейчас на ней отсутствует важная информация, которая ранее присутствовала на квитанции. Так как квитанция подтверждает совершение сделки, то для клиента она имеет важное значение.

Как рассказал в Facebook другой пользователь посылочного автомата, к нему квитанция о совершении сделки дошла спустя два часа. „У меня было вчера в принципе нечто подобное. Иной раз не печатается квитанция, и отправленный на электронную почту чек не хочет открываться“, - поделился своим опытом в Facebook третий пользователь.

По словам руководителя по работе с клиентами Itella Estonia OÜ Трийн Пармсоо, для отсылки квитанций выстроены соединения между различными системами и партнерами, поэтому задержки и неотправка квитанции на 100% не исключена. „Но в большинстве случаев заказанная квитанция доходит до адресата за пару минут“, - говорит представитель Itella Estonia OÜ. С другой стороны, как сказала Пармсоо, препятствием может стать ошибочно введенный адрес электронной почты.

Пармсоо заверяет, что все данные после оформленной в интернете отправки посылки, автоматически идут на e-mail адрес клиента. То, что квитанция после сделки приходит на e-mail адрес, подтвердили в социальной сети в своих комментариях ряд пользователей. „Посылки Itella можно отлично предварительно оформить, и тогда всё необходимое будет как для бухгалтерии, так и для отслеживания“, - написал один заказчик. „Квитанцию можно послать по e-mail, прекрасно работает“, - сказал еще один пользователь.

Клиентам, у которых могут возникнуть проблемы с квитанцией, можно отыскать посылки по-другому. К примеру, по имени отправителя или его телефонному номеру, так что отсутствие документа еще не означает то, что позже никак будет нельзя установить совершение сделки.