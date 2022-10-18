Соцдемы: минимальная зарплата и не облагаемый налогом минимум должны повышаться параллельно

„От быстрой инфляции лучше всего защищают более высокая зарплата вместе с повышением не облагаемого налогом минимума. Повышение не облагаемого налогом минимума увеличит реальные доходы тех, кто получает самую низкую зарплату, на 370 евро в год. Этот шаг позволяет сократить неравенство и поддержит работников с зарплатой ниже 1 200 евро“, – сказала Рейли Ранд.



По ее словам, на проходивших летом переговорах по формированию новой коалиции именно социал-демократы выступали за повышение не облагаемого налогом минимума.



„Но если летом это могло показаться достаточным, то сейчас понятно, что ситуация изменилась. У получателей минимальной зарплаты все деньги уходят на еду, жилье и транспорт. И если эти вынужденные расходы вырастают даже на 20 процентов, то людям уже негде взять недостающую сумму. Постоянно во всём себе отказывать невозможно“, – подчеркнула Ранд.



„Достойная зарплата – лучший способ защитить человека в материальном плане. Так что мы как государство должны приложить усилия для того, чтобы минимальная зарплата и дальше целиком не облагалась налогом. Этот вопрос необходимо решить сразу после мартовских выборов“, – сказала Рейли Ранд.



В 2023 году минимальная зарплата вырастет до 725 евро.



Обсуждавшаяся в понедельник вечером поправка к Закону о подоходном налоге не затрагивает пенсионеров. Для них с 1 января действует освобождение от налога в размере средней пенсии. Согласно прогнозу, в 2023 году средняя пенсия по старости составит 704 евро.

