Проживем: в Клайпеду поступили запасы газа на осенние месяцы

„Eesti Gaas вошла в бизнес LNG пять лет назад и стала ведущим продавцом газа с компетенцией в области LNG в регионе – нашу способность успешно действовать на рынке подтверждает конкурс, организованный на Клайпедском терминале в отношении объемов четвертого квартала, где мы стали единственным оказавшимся успешным продавцом газа из Эстонии, Финляндии или Латвии и забронировали два судна из десяти“, - сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

„В мире достаточно LNG, узким местом является нехватка терминалов, где его можно выгрузить. Кроме того, мы видим, что страны начали вмешиваться в свободный рынок и все больше защищать интересы собственных предприятий. Эстония также не должна оставлять свой бизнес в неравном положении ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Продавцы газа, промышленность, весь рынок в настоящее время отслеживают усилия по обеспечению эстонским предприятиям приоритетного доступа к финскому терминалу в Инкоо. От этого зависит конкурентоспособность нашей экономики“, - отметил Каасик.

Три предыдущие крупные поставки LNG, полученные благодаря сотрудничеству с польской энергетической компанией PNGiG, состоялись в мае и июне этого года. Половина нынешнего объема покроет потребности эстонских и латвийских клиентов, другая половина останется для Литвы и Польши. „Поставка разделена таким образом по той причине, что литовско-латвийский пограничный пункт не позволяет доставить весь объем газа в Эстонию, у международных соединений есть свои ограничения. Однако наши клиенты могут быть спокойны, поскольку в ноябре мы доставим еще одну партию LNG, и без газа никто не останется“, - подтвердил Каасик.

В ближайшие дни на плавучем терминале Independence будет осуществляться бункеровка LNG из танкера, после чего газ начнет поступать по трубопроводам потребителям. Ходящее под греческим флагом построенное в прошлом году судно Isabella имеет длину 295 метров и ширину 46 метров. Танкер вмещает 174 130 м3 сжиженного газа.