Этот год - исторически очень удачный для продажи металлолома. Рекорд цен пришелся на весну

Урмо Вийситамм, председатель правления Kuusakoski, уже 30 лет активно занимается переработкой металлолома. По его словам, цена в 200 евро за тонну – это тот волшебный предел, после которого пункты скупки металлолома начинает посещать намного больше людей. Однако ничего подобного тому, что произошло этой весной, за свой многолетний трудовой стаж он не помнит — к апрелю цена скупочной тонны металлолома выросла до 400 евро. От ворот приёмной сырья Kuusakoski в Таллинне очередь из прибывших сдать металл протянулась по улице Бетоони. Все боролись за то, чтобы поскорее избавиться от металлического бремени. В Kuusakoski пришлось нанять дополнительного человека для организации рабочего процесса.