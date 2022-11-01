Новости Эстонии
01.11.2022, 08:10

Этот год - исторически очень удачный для продажи металлолома. Рекорд цен пришелся на весну

 
Из-за весенних рекордных цен количество металла, поступающего в скупочные пункты, значительно увеличилось, подтвердил председатель правления Kuusakoski Урмо Вийситамм. Однако в целом в прошлом году было сдано больше металлолома, чем в этом, поскольку высокие цены держались дольше.
Из-за весенних рекордных цен количество металла, поступающего в скупочные пункты, значительно увеличилось, подтвердил председатель правления Kuusakoski Урмо Вийситамм. Однако в целом в прошлом году было сдано больше металлолома, чем в этом, поскольку высокие цены держались дольше.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Такие же высокие цены уже не вернутся, но и сейчас за металлолом платят очень щедро.

Урмо Вийситамм, председатель правления Kuusakoski, уже 30 лет активно занимается переработкой металлолома. По его словам, цена в 200 евро за тонну – это тот волшебный предел, после которого пункты скупки металлолома начинает посещать намного больше людей. Однако ничего подобного тому, что произошло этой весной, за свой многолетний трудовой стаж он не помнит — к апрелю цена скупочной тонны металлолома выросла до 400 евро. От ворот приёмной сырья Kuusakoski в Таллинне очередь из прибывших сдать металл протянулась по улице Бетоони. Все боролись за то, чтобы поскорее избавиться от металлического бремени. В Kuusakoski пришлось нанять дополнительного человека для организации рабочего процесса.

И Kuusakoski, и Cronimet, еще один лидер на рынке металлолома, подтверждают, что объем обрабатываемого ими металлолома увеличился на 50% из-за рекордных весенних цен. Вийситамм говорит, что людям, которые привезли несколько единиц сельхозтехники советских времен, ржавевших во дворах, было выплачено почти 10 000 евро.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии