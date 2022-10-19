„Воюем не за родину, а прежде всего за себя“. Монолог ветерана Афганской войны из Эстонии

В „учебку“ нас отправили в город Орджоникидзе (сейчас Владикавказ), где полгода готовили для Афганистана. Желающих геройствовать было не так уж много, большинство ребят испытывали страх. Доходило до того, что солдаты сознательно пили прокисшее молоко, чтобы получить расстройство желудка и уберечь себя от войны. Поэтому в магазинчике воинской части парням не продавали молочные продукты. Другие, например, отстреливали пальцы. Правда за такое могли отдать под трибунал.

Наше отношение к войне, наши взгляды и убеждения поменял политрук. После его занятий мы все рвались в бой: за подвигами, за орденами. В Афганистане мы еще раз прошли курс молодого бойца. Нас гоняли физически и приучали к горным условиям, где постоянная жара и разреженный воздух. Про дедовщину думали так, если что-то и будет, то просто убьем. Автомат есть, а война все спишет. Какой-то пацанский романтизм, наверное. И хоть устав существовал лишь номинально, дембелей никто не трогал. Напротив, мы за них держались, потому что они умели воевать и помогали нам выживать. И только позже пришло осмысление, что воюем не за родину, а прежде всего за себя.