Новости Эстонии
18.10.2022, 13:55

„Я общаюсь с украинцами, рядом со мной живут украинцы“. Исписавший подъезд буквами Z и V житель Ласнамяэ объяснил свой поступок тем, что был пьян

 
Jan Jankoits
Jan Jankoits
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

За поддержку международного преступления Яана Янкойтса отправили на 15 часов на общественные работы. Сам он оправдывал свои действия тем, что две недели был пьян и понятия не имел, что означают эти буквы.

Днем 4 июня, когда полномасштабная война в Украине шла уже более трех месяцев, Янкойтс решил намалевать буквы Z и V, которые, как известно, символизируют поддержку геноцида, организованного Россией, на входные двери лестничной клетки своего многоквартирного дома на улице Паэ, на парадных ступеньках и на потолке над дверью.

„Я был пьян, ничего не понимал. Я не знал значения этих букв. Узнал позже. Я думал, что это просто буквы, ну, обычные буквы...“, — объяснил Янкойтс выбор символов для потолочной росписи.

RusDelfi
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