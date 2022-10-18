18.10.2022, 13:55
„Я общаюсь с украинцами, рядом со мной живут украинцы“. Исписавший подъезд буквами Z и V житель Ласнамяэ объяснил свой поступок тем, что был пьян
ФОТО: | Delfi Meedia
За поддержку международного преступления Яана Янкойтса отправили на 15 часов на общественные работы. Сам он оправдывал свои действия тем, что две недели был пьян и понятия не имел, что означают эти буквы.
Днем 4 июня, когда полномасштабная война в Украине шла уже более трех месяцев, Янкойтс решил намалевать буквы Z и V, которые, как известно, символизируют поддержку геноцида, организованного Россией, на входные двери лестничной клетки своего многоквартирного дома на улице Паэ, на парадных ступеньках и на потолке над дверью.