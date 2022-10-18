Кейт Пентус-Розиманнус уходит с поста министра финансов

„Дорогие друзья, сегодня я подвожу черту под 19-летним этапом в своей жизни. Я заканчиваю свою деятельность в эстонской политике, которая включала в себя очень напряженные, но и очень интересные времена и важные решения“, - написала Пентус-Розиманнус.

Она добавила, что ее работа в этом правительстве закончена и она покидает пост, чтобы уступить дорогу тем, кто будет избираться на следующих выборах, и сосредоточиться на подготовке к работе в Европейской счетной палате.

Пентус-Розиманнус также подтвердила, что ее решение покинуть политику означает, что со среды она больше не вернется в Рийгикогу, а на пару месяцев уйдет в декрет.

„Я не буду баллотироваться на весенних выборах в Рийгикогу, и если меня утвердят членом Европейской счетной палаты, то покину и пост заместителя председателя Партии реформ и правление“, - добавила она.

Сегодня руководство Партии реформ соберется на собрание, где назовет кандидатуру нового министра финансов.

„Время пребывания в должности Кейт-Пентус Розиманнус выпало на сложный период кризиса, когда было необходимо составить целых четыре государственных бюджета и помимо этого еще бюджетные стратегии. Сложные времена дали Кейт возможность показать себя политическим руководителем финансов страны и экспертом с незаурядной работоспособностью и чувством ответственности. Кейт была ценным членом команды. С одной стороны, мне жаль, что Кейт уходит, но, с другой стороны, я рада, что у нее появится возможность проявить себя также в Европейской аудиторской палате. Я желаю Кейт успеха в роли кандидата и сил в отстаивании общеевропейской финансовой дисциплины“, - сказала премьер-министр Кая Каллас.

Имя нового министра финансов премьер-министр объявит после того, как правление Партии реформ утвердит кандидата на своем сегодняшнем собрании. Пентус-Розиманнус продолжит исполнять обязанности министра финансов до вступления в должность нового министра. Министра назначает в должность Президент Эстонии, получив соответствующее предложение от премьер-министра. Новый министр вступает в должность, принеся присягу перед Рийгикогу.