Террас предлагает сделать „государственную оборону“ обязательным предметом в школах

Террас отмечает, что стойкость украинцев и история самой Эстонии показывают, насколько важна мотивация к обороне. „Образование в области государственной обороны — это в значительной степени учение о стране. Оно дает обзор того, почему государство важно и зачем нужна армия, а также воспитывает в молодежи чувство гражданской ответственности и мотивацию. В основе успеха украинцев против России лежит именно высокий боевой дух. В нашей собственной истории мы можем найти вдохновение в Освободительной войне, когда школьники шли сражаться за независимую Эстонию“, — сказал Террас.