Террас предлагает сделать „государственную оборону“ обязательным предметом в школах(19)
Депутат Европарламента, бывший командующий Силами обороны Рихо Террас (Isamaa) считает, что предмет „государственная оборона“ должен стать обязательным в школах. По словам Терраса, эстонцы как граждане обязаны защищать свою страну, и в кризисной ситуации каждый человек должен знать, какова его роль.
Террас отмечает, что стойкость украинцев и история самой Эстонии показывают, насколько важна мотивация к обороне. „Образование в области государственной обороны — это в значительной степени учение о стране. Оно дает обзор того, почему государство важно и зачем нужна армия, а также воспитывает в молодежи чувство гражданской ответственности и мотивацию. В основе успеха украинцев против России лежит именно высокий боевой дух. В нашей собственной истории мы можем найти вдохновение в Освободительной войне, когда школьники шли сражаться за независимую Эстонию“, — сказал Террас.
„Сегодня государственная оборона является факультативным предметом, но она очень популярна среди молодежи, и это история успеха. Согласно широкому подходу к государственной обороне, при обеспечении национальной безопасности каждый гражданин играет свою роль. Благодаря обязательному образованию в области гражданской обороны наша молодежь поймет, зачем у нас существует государственная оборона и какова роль общества и человека во всем этом. Таким образом мы обеспечим, что в кризисной ситуации граждане Эстонии будут готовы защищать Эстонию“, — сказал Террас.