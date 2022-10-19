Новости Эстонии
19.10.2022, 11:50

Ревность к 14-летней девочке привела к поножовщине в парке Шнелли

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Литровая бутылка водки на месте происшествия. Говорят, что большую часть крепких напитков выпил Кермо.
Литровая бутылка водки на месте происшествия. Говорят, что большую часть крепких напитков выпил Кермо.
ФОТО: kohtutoimik

Это был один из августовских понедельников 2020 года, когда Катарина* (тогда ей было 14) пригласила своего друга Робина*, который был на три года старше и жил в маленьком городке, потусоваться с ней в Таллинне, - рассказывается в материале Eesti Päevaleht.

Робин (17) прибыл в столицу вечерним автобусом. К тому времени Катарина уже встретилась с Тоомасом*(33) и Кермо* (20). Последние двое уже скоординировались утром, чтобы забрать машину Тоомаса из отделения полиции, а затем начать выпивать. За несколько дней до этого Тоомас был пойман во время вождения в нетрезвом виде, поэтому машина все еще находилась во владении властей.

По словам Кермо, к пяти часам вечера они с Тоомасом выпили шесть литров крепкого пива. По воспоминаниям Тоомаса, было и вино. Затем в Merimetsa Selver он встретил Катарину.

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