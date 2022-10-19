19.10.2022, 11:50
Ревность к 14-летней девочке привела к поножовщине в парке Шнелли(8)
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Это был один из августовских понедельников 2020 года, когда Катарина* (тогда ей было 14) пригласила своего друга Робина*, который был на три года старше и жил в маленьком городке, потусоваться с ней в Таллинне, - рассказывается в материале Eesti Päevaleht.
Робин (17) прибыл в столицу вечерним автобусом. К тому времени Катарина уже встретилась с Тоомасом*(33) и Кермо* (20). Последние двое уже скоординировались утром, чтобы забрать машину Тоомаса из отделения полиции, а затем начать выпивать. За несколько дней до этого Тоомас был пойман во время вождения в нетрезвом виде, поэтому машина все еще находилась во владении властей.