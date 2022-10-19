Ревность к 14-летней девочке привела к поножовщине в парке Шнелли

Робин (17) прибыл в столицу вечерним автобусом. К тому времени Катарина уже встретилась с Тоомасом*(33) и Кермо* (20). Последние двое уже скоординировались утром, чтобы забрать машину Тоомаса из отделения полиции, а затем начать выпивать. За несколько дней до этого Тоомас был пойман во время вождения в нетрезвом виде, поэтому машина все еще находилась во владении властей.