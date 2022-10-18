New York Post: Кая Каллас - одна из пяти сильных женщин-лидеров, которые противостоят Владимиру Путину

Консервативное издание представило пять женщин-лидеров, так или иначе связанных с войной в Украине: „Вот пять имен, которые Америка должна знать“. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Молдовы Майя Санду, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, премьер-министр Финляндии Санна Марин и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Издание пишет, что эстонскому премьер-министру не нужно было объяснять, что такое угроза со стороны России: „19 февраля, за пять дней до вторжения (России в Украину - прим. ред.) Каллас объяснила, как Путин ведет игру: он требует, сказала она, максимум того, что никогда ему не принадлежало, угрожает ультиматумами и прибегает к эскалации, когда не получает желаемого“.

New York Post вспоминает, что советские власти депортировали мать Каи Каллас в возрасте шести лет в Сибирь. Теперь же под предводительством Каллас Эстония стала страной, которая больше всех других оказала Украине военную помощь от общего ВВП страны, подчеркивает автор статьи.

Издание также упомянуло и других женщин-политиков, проявляющих непоколебимость в отношении России: президента Европарламента Роберту Метсола, премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, президента Словакии Зузану Чапутову и премьер-министра Италии Джорджу Мелони.