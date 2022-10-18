ЧП и криминал
18.10.2022, 07:45

Девятилетнего мальчика на пешеходном переходе сбила машина

 
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Kenno Soo | Ekspress Meedia

Вчера в Раквере легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе мальчика.

Авария произошла в 13:30 перед Таллинна, 20 в Раквере, где на нерегулируемом пешеходном переходе девятилетний мальчик получил удар от легкового автомобиля.

Обе стороны покинули место происшествия, но позже мать мальчика вызывала скорую и ребенка доставили в больницу для проверки.

Что за автомобиль участвовал в аварии и кто был за рулем, устанавливается.

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