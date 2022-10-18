18.10.2022, 07:45
Девятилетнего мальчика на пешеходном переходе сбила машина
ФОТО: | Ekspress Meedia
Вчера в Раквере легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе мальчика.
Авария произошла в 13:30 перед Таллинна, 20 в Раквере, где на нерегулируемом пешеходном переходе девятилетний мальчик получил удар от легкового автомобиля.
Обе стороны покинули место происшествия, но позже мать мальчика вызывала скорую и ребенка доставили в больницу для проверки.
Что за автомобиль участвовал в аварии и кто был за рулем, устанавливается.