Девятилетнего мальчика на пешеходном переходе сбила машина

Авария произошла в 13:30 перед Таллинна, 20 в Раквере, где на нерегулируемом пешеходном переходе девятилетний мальчик получил удар от легкового автомобиля.

Обе стороны покинули место происшествия, но позже мать мальчика вызывала скорую и ребенка доставили в больницу для проверки.

Что за автомобиль участвовал в аварии и кто был за рулем, устанавливается.