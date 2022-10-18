„На лоб себе приклейте“. Работники посольства РФ в Эстонии ответили активистам ЛГБТ-сообщества

„С учетом того, что там уже происходит по поводу Украины, то, что продолжают давить на своих граждан, ставить их друг против друга, нам было не по душе. И мы спонтанно решили выступить против этого законопроекта“, — рассказывает Виктория и добавляет, что Александра, ее девушка, из России и следит за происходящим там.

„В этом году я как раз и уехала из России из-за войны и усиления давления на ЛГБТ-людей, — рассказывает Александра. — Эти полгода еще и разрушили мою семью. Сейчас пытаюсь обустроиться в Эстонии. Сегодня я узнала об ужасном шабаше ненависти, который они называют „общественными обсуждениями“, сообщила об этом Виктории, мы не выдержали и решили сходить к посольству“.

„Услышав про столь суровый закон, мы не могли не высказаться по поводу актуальных событиях“, — добавляет Виктория.

Активисты с плакатами вышли к российскому посольству в Таллинне выразить свою гражданскую позицию. Но обычно достаточно сдержанные работники посольства в этот раз решили отреагировать на митинг.

Участвующим в акции удалось снять небольшое видео, где слышен голос из домофона.

„Когда подошли к посольству, нам говорили „клоуны“, еще что-то неразборчиво. Просили прочитать, что написано на плакате. А когда мы решили оставить плакаты на заборе, сказали: „На лоб себе приклейте“, — рассказывает Виктория.

„Нам было немаловажно высказаться по нескольким причинам, — отмечают активисты. — Основная — отношение государства к людям, своим гражданам, сказывается на самочувствии самих же людей, и так, как оно решает продолжать к ним относиться, по-моему, неприемлемо. Произошедшее обсуждение в российском парламенте затрагивает не только граждан с нетрадиционными типами личностями и ориентацией. Мы все люди, и то, что негативно затрагивает одного из нас, тянет вниз всех вокруг нас“.