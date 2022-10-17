В Эстонии создано приложение, которое сообщает о риске отчисления ученика из школы(2)
В результате сотрудничества аналитического центра Praxis и e-kool создано новое приложение „Тревожный звонок“, цель которого - помочь классным руководителям и школьным специалистам службы поддержки замечать проблемы и факторы, влияющие на успеваемость ученика. Раннее выявление опасных признаков является эффективным способом снижения отсева учащихся из основных школ и гимназий.
При разработке приложения были проанализированы данные e-kool и факторы риска, предвещающие отчисление из школы (оценки, пропуски занятий, опоздания и замечания), пишет rus.err.
Поскольку данные eKool обновляются ежедневно путем постоянного добавления новой информации об оценках, пропусках и замечаниях каждого ученика, на их основе можно разработать постоянно обновляемую систему предупреждений в режиме реального времени.
„Тревожный звонок“ оповещает классного руководителя и специалиста службы поддержки о риске в том случае, если ученик может бросить школу по какому-либо фактору, и во избежание этого ему необходимо уделить особое внимание.