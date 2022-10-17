В следующем году на учения будет призвано рекордное количество резервистов

„Учения резерва — является экзаменом на зрелость как для резервистов, так и для кадровых военных, потому что они должны продемонстрировать, что наша модель обороны, базирующаяся на базе резервной армии действительно работает, у нас есть техника, оружие и инструкторы для резервистов, которые способны проводить учения такого масштаба,“ - сказал министр обороны Ханно Певкур.

Среди 25 700 резервистов есть те, кто в 2023 году будут участвовать в учебных сборах Сил обороны несколько раз, но в разные периоды обучения, например, подготовка подразделений сухопутной обороны проводится циклами. В целом призыв на резервную службу проходит в три этапа. Сначала на учебные сборы приглашаются офицеры, затем унтер-офицеры и, последними необходимые для окончательной комплектации частей солдаты. Повестка для участия в учебных сборах будет отправлена не менее чем за 120 дней до их проведения.

Среди прочего, на учебных сборах, которые состоятся в 2023 году, для резервистов будет проведено обучение по принятым к использованию новым системам вооружения и управления. В 2023 году для резервистов, назначенных в подразделения сухопутной обороны, в рамках учебных сборов будет также организовано обучение руководства и совместные учения.