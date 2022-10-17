ФОТО И ВИДЕО | „Неожиданно послышался грохот, и крыша поехала“. Штормовая ночь в Хаапсалу напугала людей

Окрестности около здания старой школы в Хаапсалу представляют сегодня печальное зрелище: везде вокруг валяются куски крыши расположенного поблизости многоквартирного дома. „Хорошо еще, что это случилось ночью, никто не пострадал“, - говорит одна местная женщина, которую ночной грохот заставил содрогнуться и провести всю ночь без сна. В то же время живущая в доме другая женщина рассказала, что узнала о происшествии только утром.