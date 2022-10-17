Новости Эстонии
17.10.2022, 17:07

ФОТО И ВИДЕО | „Неожиданно послышался грохот, и крыша поехала“. Штормовая ночь в Хаапсалу напугала людей

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Окрестности около здания старой школы в Хаапсалу представляют сегодня печальное зрелище: везде вокруг валяются куски крыши расположенного поблизости многоквартирного дома. „Хорошо еще, что это случилось ночью, никто не пострадал“, - говорит одна местная женщина, которую ночной грохот заставил содрогнуться и провести всю ночь без сна. В то же время живущая в доме другая женщина рассказала, что узнала о происшествии только утром.

Обрушившаяся в воскресенье поздним вечером на Эстонию линия шквалов доставила много неприятностей жителям разных уголков страны. Особенно досталось Хаапсалу и окрестностям, где порывы ветра ломали деревья, а один дом остался без крыши.

Это пятиэтажный дом, находящийся по Лихуласкому шоссе, 5, у него ветер снес значительную часть жестяной крыши. Некоторые куски разлетелись на сотни метров от дома!

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