17.10.2022, 17:07
ФОТО И ВИДЕО | „Неожиданно послышался грохот, и крыша поехала“. Штормовая ночь в Хаапсалу напугала людей(1)
Окрестности около здания старой школы в Хаапсалу представляют сегодня печальное зрелище: везде вокруг валяются куски крыши расположенного поблизости многоквартирного дома. „Хорошо еще, что это случилось ночью, никто не пострадал“, - говорит одна местная женщина, которую ночной грохот заставил содрогнуться и провести всю ночь без сна. В то же время живущая в доме другая женщина рассказала, что узнала о происшествии только утром.