Предпринимательским счетом пользуются уже более 10 000 человек

Предпринимательский счет – это избавленный от лишней бюрократии недорогой инструмент предпринимательства для частных лиц. В этом году пользователями предпринимательского счета стали более 4 000 частных лиц, а на этой неделе их общая численность превысила 10 000 человек. В течение года на предпринимательские счета поступило в общей сложности более 12,5 млн евро, из которых 2,5 млн евро пошли на уплату налогов.

По словам Анники Горошко, руководителя направления розничных банковских услуг LHV, банку приятно видеть, что предпринимательский счет попадает в руки предприимчивых людей и значительно облегчает их бизнес.

„Предпринимательский счет был долгожданной услугой, и мы рады видеть, что потребность в нем растет с каждым годом. Одной из главных проблем начинающих малых предприятий всегда были налоги. За что нужно платить, сколько, когда и, наконец, куда? Предпринимательский счет предоставляет решение всех этих вопросов, потому что избавляет от обязанности по ведению бухгалтерского учета – учет всех платежей и уплата налогов осуществляются автоматически. Мы стремимся поддержать предприимчивых людей, предоставляя им максимально удобные инструменты для бизнеса и повседневных финансов“, – сказала Горошко.

По словам Анники Оя, руководителя по обслуживанию физических лиц Налогово-таможенного департамента Эстонии, предпринимательский счет выбирает все больше людей, что связано в том числе с растущим значением платформенной экономики на рынке труда. „Это удобный, простой и понятный способ содержать свои налоговые дела в порядке, и мы рады видеть, что с каждым годом все больше людей выбирают этот инструмент“, – сказала она.

„LHV pank первым вывел на рынок предпринимательский счет, который имеет большой потенциал роста. Кроме того, работа банка по продвижению предпринимательского счета также ценна в глазах государства, поскольку играет значимую роль в повышении налоговой грамотности“, – добавила она.