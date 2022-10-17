Работодатели и профсоюзы договорились о новых правилах времени дежурства

„Усилия по достижению этой договоренности предпринимались очень давно. Трехсторонние переговоры необходимы, чтобы найти решение, которое учитывало бы интересы работодателей и работников и в то же время соблюдало баланс между гибкостью и безопасностью. Я очень надеюсь, что и в дальнейшем совместное обсуждение вопросов позволит нам приходить к соглашению“, – отметил министр Петерсон.

Председатель Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас заявил, что, поскольку рынок труда постоянно меняется, большая гибкость отвечает интересам как работников, так и работодателей. „Более гибкие условия позволяют увеличить занятость, повысить налоговые поступления и повысить международную конкурентоспособность Эстонии, - сказал он. – Мы рады, что решение относительно регулирования времени дежурства наконец-то найдено, в последние несколько лет этот вопрос особенно актуален для многих работодателей“.

По словам председателя Центрального союза профсоюзов Яана-Хендрика Тоомела, это соглашение стало шагом к внедрению более современной системы регулирования рабочего времени. „Есть и другие сферы деятельности, где имеет смысл договариваться несколько иначе, чем это установлено в действующем законе. В этом случае трехстороннее обсуждение с работниками, работодателями и правительством открывает для этого возможность. Проблема должна решаться там, где она существует, в части случаев особые правила невозможно применить ко всем одновременно“, — добавил Тоомел.

„Действующая сейчас регламентация дежурного времени строится на базе физического присутствия специалиста на посту, но в ИТ-секторе работники в основном работают по сети, а в свободное время могут решать и рабочие задачи. Подписанное соглашение гарантирует им, что они могут проводить с семьей не менее двух выходных в месяц. Обычно независимо работающий специалист обладает высокими навыками самоуправления, поэтому естественно, что он способен самостоятельно планировать свое рабочее время и деятельность“, — добавил Тумел.