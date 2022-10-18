Главный экономист: реальная заработная плата упала до уровня конца 2018 года

В период стремительного роста цен много говорят о таких понятиях, как реальная и номинальная заработная плата. Проще говоря, номинальная заработная плата – это цифра, прописанная в трудовом договоре человека. Реальная заработная плата, с другой стороны, равна номинальной заработной плате минус рост цен. Таким образом, реальная заработная плата является показателем покупательной способности, то есть того, сколько человек может позволить себе купить в данный момент времени. Однако последнее время ситуация становилась всё хуже.

По словам Ленно Уускюла, реальная заработная плата в Эстонии не падала со времени последнего большого экономического кризиса 2008–2011 годов, когда основной причиной падения реальной заработной платы было падение зарплат, а сейчас это стремительный рост цен. „Сейчас мы с точки зрения уровня реальной заработной платы вернулись более чем на три года назад, к концу 2018 года“, – сказал Уускюла. Во время последней рецессии реальная заработная плата упала на 9% за три года, а теперь снижение на те же 9% произошло всего за один год.

В то же время, по словам главного экономиста, положение в Эстонии сейчас лучше, чем во время последнего экономического кризиса, когда предприятия проводили массовые увольнения, и безработица стремительно росла. „В настоящее время у нас низкий уровень безработицы. Однако, поскольку заметный рост цен и вызванное им падение реальной заработной платы произошли за очень короткий промежуток времени, люди иногда страдают даже сильнее, чем во время последней рецессии“, – сказал Уускюла.

Уускюла сказал, что нынешний значительный и быстрый рост цен очень неравномерно отражается на различных социальных группах, сильнее всего ударяя по людям с низкими доходами. „К сожалению, именно беднейшие слои населения больше всего страдают от роста цен на энергоносители и продукты питания“, – сказал он.