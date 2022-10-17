Деньги закончились: газовых запасов Эстонии хватит всего на два месяца

„На обеспечение газоснабжения из государственного бюджета было выделено в общей сложности 170 миллионов евро, из которых Эстонский центр запасов на сегодняшний день закупил 650 ГВтч газа на 132 миллиона евро. Из 170 миллионов евро 38 миллионов было зарезервировано для покрытия контракта, связанного с причалом СПГ в Палдиски, и для изменения его назначения требуется решение правительства“, — объясняет руководитель по коммуникации центра запасов Мартин Яско, добавляя, что центр может купить больше газа, если будут деньги. Средства, выделенные дополнительным бюджетом, на сегодняшний день израсходованы или зарезервированы. „Пока не будет понимания, можем ли мы использовать дополнительные средства, Центр запасов не может двигаться с закупками газа дальше“.