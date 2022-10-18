Эстонское общество HR бьет тревогу: „если государство не отреагирует оперативно, жителей Эстонии ждет катастрофа!“(29)
Согласно последним данным Департамента статистики Эстонии, ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин, а также количество лет здоровой жизни значительно сократились. По словам Сирли Спельман, вице-президента Эстонского общества HR, объединяющего энтузиастов в области управления персоналом, от предпринимателей также поступает очень тревожная информация: люди морально и физически надломлены, в этой ситуации государство должно быстро реагировать, чтобы смягчить наступающий демографический кризис и кризис, связанный с ухудшением здоровья населения.
По словам Сирли Спельман, такой показатель, как количество лет здоровой жизни, в Эстонии является одним из самых низких среди европейских стран. В первую очередь это касается эстонских мужчин, которые живут, например, почти на 18 лет меньше, чем шведы. „Несмотря на то, что условия, предлагаемые эстонскими работодателями, становятся всё лучше и лучше, продолжительная эпидемия коронавируса неизбежно сказалась на психическом и физическом здоровье людей. Сейчас мы находимся на грани катастрофы, совершенно очевидно, что нам нужно больше государственной поддержки и понимания, иначе мы столкнёмся с огромным демографическим кризисом и кризисом рабочей силы“, — сказала Спельман.
„Население Эстонии стареет, а, поскольку молодых людей взять неоткуда, нам просто нужно дольше оставаться здоровыми и активными. Для этого государство должно гораздо больше чем раньше поощрять работников заниматься спортом и профилактикой проблем со здоровьем. Это должно стать одним из ключевых вопросов весенних выборов“, — сказала Спельман.
„Государство ежеквартально предоставляет предприятиям целевую налоговую льготу, которую они могут предложить своим сотрудникам для получения услуг по укреплению здоровья и занятия спортом, в размере ста евро. Однако эту сумму существенно „съедает“ инфляция, и её размер необходимо увеличить. В качестве другой меры следует значительно расширить действующий на данный момент перечень подпадающих под льготу услуг по укреплению здоровья, он должен включать услуги, способствующие укреплению психического здоровья, — в годы коронавируса доля психических и поведенческих расстройств резко увеличилась, в прошлом году в Эстонии было диагностирована 93 000 таких случаев“, – добавила вице-президент Эстонского общества HR.
„Для государства увеличение и расширении льгот на поддержание и укрепление здоровья не означает дополнительных затрат, потому что предприятия сами оплатят такие услуги для своих работников, а в результате люди будут дольше оставаться на рынке труда и приносить больше пользы государству“, — сказала Спельман.
„В прошлом году налоговой льготой на укрепление здоровья в Эстонии воспользовались около 4000 организаций и 119 000 человек. Это говорит о том, что интерес к этой возможности у людей, без сомнения, есть, но, на самом деле, эти цифры и объём медицинских услуг, которыми люди воспользовались, могли бы быть намного больше, тогда и эффект в масштабах всего общества был бы более значительным“, – добавила Спельман.
По данным Департамента статистики, средняя продолжительность жизни мужчин в 2021 году уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на один год и семь месяцев, а женщин — на один год и четыре месяца. В Эстонии мужчины живут здоровыми всего 54,9 года, а женщины 58 лет.