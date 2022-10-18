Производитель мяса: бешеный рост цен на сырье приводит к распространению костной массы в продукции. Это неприемлемо!

„По сравнению с прошлым годом цены на птицу выросли на 70%, на говядину – на 100%, – сказал председатель совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк. – Хотя цена на свинину также выросла на 60%, в этом году именно она станет основным компонентом зимних продуктов. В последнее время потребитель отдавал все большее предпочтение мясу птицы, но резкое повышение цен вновь склоняет его к выбору в пользу свинины. Кроме того, люди ориентируются в первую очередь на цену за единицу продукта, а не на цену за килограмм“.

Круустюк добавил, что в условиях сильного подорожания сырья необходимо приложить значительные усилия для сохранения производства и потребления качественных отечественных продуктов питания: „Люди часто делают выбор, ориентируясь на цену, и из-за ценового давления, к сожалению, предпочтение отдается продуктам, привезенным издалека или товарам более низкого качества. В более дешевых „мясных продуктах“ часто используется малоценный заменитель – костная мясная масса, которая не способствует сбалансированному питанию. Лучше потреблять чуть меньше, но всегда качественные товары“.

По словам Круустюка, компания Nõo Lihatöstus взяла на себя дополнительную задачу – нельзя идти на компромиссы в отношении качества продуктов питания: „По той же причине ни в одном из наших продуктов мы не используем костную мясную массу, и считаем важным напоминать о важности здорового и сбалансированного питания. В то же время мы наблюдаем, как позиции на рынке занимают продукты с использованием малоценной костной мясной массы, поскольку ее цена существенно не изменилась“.