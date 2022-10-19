Ryanair не пустил на борт граждан России с постоянным видом на жительство в Эстонии

Полтора часа работники аэропорта считали, что правы

Елена — гражданка России, но с постоянным видом на жительство в Эстонии. 11 октября женщину не хотели выпускать из аэропорта Пафоса на Кипре в Ригу. „Мне предъявили бумажку и добавили: „Бан для российских паспортов. У тебя ВНЖ Эстонии, вот и лети в Эстонию. Рига вас не пустит“, — делится своими впечатления от путешествия Елена.

Тогда женщина не растерялась и сразу же позвонила в пограничную службу Латвии. „Звонок — опровержение информации. Латвия нас, с видом на жительство Эстонии, транзитом пускает. Но в аэропорту даже слушать меня не хотели. Представители авиакомпании тут же парировали, что все равно не пустят. Мол, на прошлой неделе не пустили лететь 25 человек, их заставили купить билеты через Италию. „Из Шенгена летите как хотите, сказали они“, — возмущена Елена.