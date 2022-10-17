„До войны я считала, что мой переезд в Таллинн - это как просто поменять квартиру“: интервью с хозяйкой пса, который написал книгу
Украинка Инна Гордиенко продолжает свою серию интервью на RusDelfi, в которых разговаривает с украинками, которыекак и она сама, были вынуждены уехать в Эстонию. На этот раз гостья проекта - автор книги, написанной от лица собаки: „Советы от пса Гермеса, как жить с человеком“ Юлия Гусева.
С Юлей мы познакомились случайно на мероприятии в керамической мастерской, где украинки собрались обжигать глиняные сердечки и разрисовывать их в цвета украинской символики. Юля была с собачкой и конечно же обращала на себя внимание всех собравшихся девушек. Как оказалось, пес Юли – знаменитость и у него есть своя книга: „Советы от пса Гермеса, как жить с человеком“. Хозяйка Гермеса - идеолог и руководитель „Сообщества pet-friendly людей“ в Украине и уже несколько лет занимается помощью приютам для бездомных животных.
Как любовь поспособствовала Юлиному переезду в Таллинн и как она собирается помогать нашим бездомным братьям меньшим здесь - читайте в этом интервью!
Инна: Первый вопрос традиционный для всех. Расскажи, как ты оказалась в Эстонии и почему выбрала именно это страну, когда бежала от войны?
Юля: Можно сказать, что так сложились звезды и обстоятельства в личной жизни… До войны я много раз бывала в Таллинне как турист и мне очень нравился этот город. На тот момент я приезжала в гости к своему парню – теперь он уже мой жених. Мы хотели жить вместе и я планировала переезжать в Таллинн в любом случае, но не думала, что это произойдет таким образом. Хотела чтобы сначала приехали родители, я бы показала им все, где планирую жить, сам город. В общем, такой себе классический переезд, когда ко всему заранее готовишься. Война застала меня в Париже - там живут родители Френка и мы их навещали. Френк очень переживал, что может начаться война и постоянно говорил об этом. Как иностранный гражданин, он получал информацию о том, что Украина сейчас не рекомендована к посещению. Также сильное влияние на него оказал тот момент, что все посольства покидали Украину, и французское тоже уехало. Я конечно же не верила и говорила, что он паникер, и что никогда такого не будет. Он настаивал, чтобы я летела к нему в Париж, и 16 февраля я вылетела – решила проведу романтическую неделю с любимым и вернусь, даже не брала с собой вещи. Началась война, сказать что у меня был шок, ничего не сказать. Все мы через это прошли. Самый большой страх был за мою семью, так как они все остались в Киеве. Из Парижа мы полетели в Таллин, потому что Френк живет здесь уже три года. Он - француз, но для жизни выбрал столицу Эстонии, потому что считает, что это лучший город на земле (смеется). Как предприниматель, он много путешествовал, объездил около 60 стран и ему было с чем сравнить. Здесь безопасно. Плюс система образования – есть исследование, что Эстония страна номер 1 по школьному образованию в Европе (согласно результатам важнейшего образовательного исследования PISA, эстонские школьники занимают первое место в Европе и пятое место в мире), а поскольку мы планируем создавать семью, это тоже важный фактор. Ну и уровень жизни в целом, в соотношении цена-качество. Например, в Париже ты будешь платить за все услуги дорого, а получать взамен не всегда качественный продукт. Если ты платишь дорого, то должен получать достойную услугу, а не переплачивать только за то, что, например, ты живешь в Париже или Нью-Йорке.
Тебе было тяжело принять решение жить с Френком в Таллинне? Не представляю, как можно поменять Париж на Таллинн?)
Не только Париж, а и мой родной город Киев - самый красивый на свете, ведь до войны я жила в там. Мы, также, думали про Париж, но после того, как я пожила там больше двух недель, поняла, какая большая бюрократия всех процессов там, и это доставляло много сложностей. А Эстония – это IТ – государство, и здесь все намного проще. У нас в Украине тоже очень развиты IT-сервисы, я уже привыкла, что все можно решать онлайн за несколько минут. Мы часто обсуждали страны, где могли бы жить, чтобы недалеко от моих родителей и родителей Френка. Скажу честно, Эстония в моменты таких обсуждений не приходила мне в голову. Когда приезжала сюда как турист, а мы тогда жили в районе Каламайя, после Киева было очень непривычно – людей казалось совсем мало и за всю неделю днем можно было встретить всего несколько человек на улице. В Киеве все-таки 5 миллионов людей проживает, и иногда, чтобы доехать до какого-то места назначения, можно простоять в пробке 50 минут, это еще минимум. А тут все быстро и легко в этом плане. Несмотря на то, что это столица – все компактно и рядом, нет этих больших расстояний. То есть, побыв тут какое-то время, я поняла, что это большое преимущество.
То есть, ты уже полюбила Таллинн и не жалеешь, что вы выбрали именно этот город для жизни?
Да, я очень полюбила этот город. Он уютный и душевный, а, например, в Париж можно всегда поехать. Вот только переживаю, как я справлюсь с климатом – я очень теплолюбивая, так что посмотрим как я переживу зиму…Раньше ведь я приезжала только на пару недель летом, осенью и на Рождество, теперь же смогу оценить прелести всех сезонов.
Получается, ты приехала в Таллинн не как беженка, поскольку уезжала из Парижа, а не Украины? Как правильно расценивать твой статус здесь?
Так как я уехала из Украины за неделю до начала войны, я не могу получить временную защиту в Эстонии. Поэтому сразу, когда приехала, я уведомила полицию о том, что я существую и что необходимо решить вопрос моей легализации здесь. Я ведь в таком же положении, как и все остальные украинцы - мне тоже необходимо разрешение на работу, нужны медицинские услуги, и все другие, которыми пользуются мои сограждане, оказавшиеся за границей во время войны.
Поэтому хадатайствовала о получении международной защиты и уже получила одобрение на один год, сейчас в процессе получения ID.
Но у тебя есть крыша над головой, я так понимаю ты живешь в доме со свои женихом?
Да, в этом смысле мне повезло. У меня есть где жить, у меня есть здесь близкий человек и я благодарна судьбе, что так все случилось.
То есть, как бы это ужасно не звучало, но война сыграла положительную роль в твоей истории. Она сблизила вас?
Война внесла хаос, непонимание будущего, отрезала от моей семьи, принесла горе и страх. Решение жить вместе в Таллинне было принято до войны. Поэтому территориально будем здесь, а в Киев будем на несколько месяцев приезжать в гости, так как у меня там родители, бабушки, друзья. Я никогда в своей жизни не жила в другом городе. Много путешествовала, и если даже где-то пребывала 3 недели, все равно ощущала себя там туристом. Поэтому, мне тяжело было представить жизнь вдалеке от родины в другом городе Европы.
Все твои близкие люди в Киеве, кроме Френка, но я знаю, что с тобой здесь еще один член семьи, твой любимый и знаменитый песик Гермес. Я так понимаю, тебя уже очень многие люди узнают на улице благодаря Гермесу? (о Юле и ее песике писали многие местные издания)
Да, узнают и, если честно, это очень приятно. Это еще одна причина по которой мне нравится Таллинн - здесь я стала популярной (смеется). В Киеве тоже узнавали, но не на каждом углу, поскольку количество людей там несравненно больше.
Уже не терпится услышать историю о Гермесе и почему он стал таким популярным в Киеве и здесь?
Судьба у Гермеса - как у Золушки. Он был бездомным псом, вырос на улице, а сейчас он уважаемый блогер, писатель, и частый гость телевидения. Снимался в рекламе, помогает делать благотворительные образовательные проекты совместно с нашим „Сообществом pet-friendly людей“. А началось все с того, что я нашла его на заправке, в 200 км от Киева и решила забрать домой. Так у меня появилась собака, хотя до этого я совсем не планировала заводить животное, хотя и помогала приютам. Я начала более глубоко изучать эту тему, и со своей коллегой Ниной Кульчевич – моим бизнес-партнером и директорм агентства Victory PR мы стали анализировать, почему так много животных в Украине становятся бездомными. По довоенной статистике, Украина входит в десятку стран с самым большим количеством бездомных животных. Мы узнали благодаря нашим партнерам, что более 60% процентов этих животных или их родителей ранее были домашними. Конечно, существует миллион вариантов, как собака или кошка оказались на улице, но очевидно, что в большинстве случаев вина лежит на человеке. Мы поняли, что это из-за низкой культуры отношения к животным, и что мы хотели бы это изменить - уменьшить количество бездомных меньших братьев и поломать стереотипы. Например, что животное лучше купить, или что нельзя брать животное с улицы и что животные из приютов проблемные. Это все предрассудки и большое заблуждение.
То есть, ты хочешь сказать, что нет никакой разницы, между породистой купленной собакой и собакой из приюта?
Породистые собаки и коты, между прочим, также попадают в приюты. Если пообщаться со специалистом, он быстро разнесет эти стереотипы в пух и прах, потому что все это из-за нашего невежества. Например, такой важный фактор, как здоровье животного, невозможно спрогнозировать. Независимо от того, где вы его взяли, вы не можете предположить, чем будет болеть ваш питомец. То есть, у собак и котов из приюта не больше проблем со здоровьем, чем у других животных. Еще есть стереотип, что нужно брать только щенков, потому что у взрослой собаки свой характер и будет сложно. Это не так, для каждого животного нужно время для адаптации в семье. Приучить собаку ходить в туалет не дома, а на улице, можно также в любом возрасте. Поэтому независимо от того, откуда взялся ваш питомец, главное - это забота и любовь.
Исходя из этого, мы с Ниной основали „Сообщество pet-friendly людей“, познакомились с приютом Сириус – это самый большой приют для бездомных животных в Украине. У них есть видение и мечта, сделать так, чтобы приюты перестали существовать, а вместо них были „Пространства адопции животных“. Это такое место, где все будет направлено, во-первых, на адопцию животных, а во-вторых, на то, чтобы человек был готов к ней. Многих животных люди берут из приютов, а потом возвращают, потому что оказывается, что животное со своим характером, со своими особенностями, а мы часто воспринимаем животных, как удобное и послушное существо.
Думаем, что достаточно сказать собаке сидеть и лежать, а это так не работает. Собственно, поэтому мы делаем образовательные проекты, где рассказываем о поведении животных, а сердце нашего проекта книга автором которой и стал Гермес. Она называется „Советы от пса Гермеса, как жить с человеком“. Книга в юмористической форме дает нужные рекомендации всем котам и собакам, которые только начали жить с двуногими или планируют завести семью.
Если серьезно, то задача книги - изменить культуру отношения к животным, и уменьшить количество бездомных кошек и собак. В книге мы собрали советы ведущих зоо-экспертов Украины, но там нет никаких поучений, все написано в такой форме, чтобы человек сам делал выводы. Мы советуем всем, кто планирует взять животное, прочитать перед этим нашу книгу. Сейчас животные часть нашего сообщества и поэтому нам надо знать как себя вести в разных ситуациях: например, если видим на улице животное, которое потерялось, или есть подозрение о плохом обращении с животным и т д. Особенно, советы от Гермеса полезны детям. Мы продаем эту книгу, потому что хотим помочь приюту Сириус собрать средства на реконструкцию в „Пространство адопции животных“. Это стоит сумасшедших денег, а приюты практически не финансируются и живут исключительно за счет пожертвований. Война внесла свои коррективы и теперь перед приютом стоят совершенно другие задачи: на первом месте – это выживание, адопция животных, и уже на втором плане – реконструкция. Но все равно ее нельзя не делать, потому что сейчас там старые вальеры и их нужно полностью менять.
То есть, часть денег от продажи книги идут на реконструкцию? Сколько денег уже удалось собрать?
Первый тираж книг мы уже полностью продали. И собрали 150 000 грн. Деньги на издание книги мы собирали на благотворительной краудфандинговой платформе Big Idea. Проект никем не финансируется, делается абсолютно на энтузиазме. Благодаря людям, которые смогли поверить в него, мы и смогли напечатать книгу. Также проводили конкурс на иллюстрирование книги. Нашей первой целью в рамках реконструкции было продать тысячу книг, чтобы сделать стационар для котиков. Это - место в приюте, где ветеринары смогут лечить котов, и потом они смогут там находится до выздоровления. В самом приюте такого отдельного помещения не было предусмотрено, а это небезопасно, потому что другие животные могли заразиться от тех, которые находились на лечении. Так как после войны все подорожало, я не уверена в цифрах, сейчас ведуться просчеты, но сейчас нужно примерно 1 млн долларов, чтобы построить новые вольеры для более 3 тысяч животных. Такая реконструкция - проект ни одного дня, а больше десятилетий. Но потихонечку нужно делать. Поэтому наш первый шаг был - собрать деньги на стационар. Какой будет финальная цена работ мы пока не знаем, потому что началась война и нужно просчитывать по-новому, также все меняется каждый день.
Здесь книга продается только онлайн или можно приобрести в печатном виде?
Я заранее спрашиваю в каком количестве есть потребность и потом заказываю ее в Украине и мне привозят. То есть, все можно напрямую заказать у меня и я могу отправить в любую точку Эстонии. Мне можно писать на почту doghermes13.07@gmail.com.
Мы бы хотели перевести книгу на эстонский язык, потому что Эстония очень pet-friendly страна. Например, в Финляндии ни в одно кафе нельзя зайти с животными, разве что специальное. Это, кстати, еще один критерий, который мне важен, в пользу жизни в Эстонии. Поэтому, если кто-то откликнется и поможет с переводом, было бы замечательно! Также мы ищем издательство для сотрудничества, кто бы захотел издавать и продавать книгу в рамках благотворительного проекта.
Есть ли уже желающие перевести книгу и издавать?
Пока нет. Нам бы хотелось, чтобы это произошло по желанию самого человека, который, например, владеет русским и эстонским, и хотел бы этим заняться. Мы анонсировали на ТВ и в онлайн-СМИ, что ищем переводчика и приглашаем к сотрудничеству издательские дома, потому что издание книги своими силами это очень сложный процесс, нужны профессионалы.
А В Эстонии есть приюты? Удалось тебе там побывать и сравнить опыт?
Есть, но я еще не была. Знаю, что есть возможность выгуливать животных из приюта. Очень интересно узнать, как они решили проблему бездомных животных, потому что в Эстонии их фактически не видно. Кошки есть – они с ошейниками, а собак вообще нет! С другой стороны, если есть приюты, значит есть и бездомные животные. Скорее всего, ест какая-то служба, которая их отслеживает и оперативно доставляет. Мы хотели бы использовать опыт других стран, и Эстония в этом смысле нас очень интересует. Кстати, моя подруга с которой мы познакомились в Таллинне Александра, вместе с мужем взялиа собачку в таллиннском приюте и очень счастливы, они тоже из Украины.
А есть какие-то еще вещи, которые тебя как-то особо привлекают в Эстонии, кроме перечисленных? И собираешься ли ты оставаться здесь навсегда? Или может быть, после окончания войны вы переберетесь с твоим женихом жить в Украину?
Во-первых, мы с Френком много путешествовали по Украине, мне хотелось ему показать страну. Про Одессу он вообще сказал, что это французский город, потому что она очень похожа на юг Франции, и даже памятник Дюку Ришелье в нем есть. В общем, Френк в восторге от Украины. Я бы еще хотела показать ему Карпаты.
У меня нет такого ощущения, что это переезд. Мир ведь настолько маленький! До того как началась война, был прямой перелет из Киева в Таллинн и это занимало всего полтора часа. Поэтому было такое ощущение, что я просто села в автобус и поехала. Можно хоть каждые выходные ездить куда хочешь, главное – чтобы закончилась война!
Да, абсолютная правда – в любую точку Европы можно добраться за пару часов. Но сейчас, из-за войны, это стало невозможно. Русские отрезали нам возможность быть близкими к европейским городам. Теперь, чтобы добраться из Украины в Таллинн, нужно потратить минимум 2, а то и 3 дня!
До войны я считала, что мой переезд в Таллинн, это как просто поменять квартиру – переехать из одного района в другой. Мы постоянно живем переездами везде и всюду. Раньше само понятие эмиграции было как приговор – уехать навсегда, без возможности вернуться. А сейчас это совсем не так. Я не считаю себя в эмиграции.
Кроме книги и Гермеса, ты планируешь чем-то заниматься здесь еще? Или это твоя основная деятельность?
Да, сейчас это моя основная деятельность. У нас нет компаний, которые бы осуществляли продажи. Мы сами этим занимаемся, придумываем ивенты под продажи, кроме книги делаем образовательные проекты и уроки доброты для детей. Уже делали несколько таких уроков в Таллинне. А это тоже время и усилия. Это работа, за которую тебе не платят, но ты видишь в этом свою миссию. Я хочу продолжать помогать животным, хочу чтобы у людей изменилось отношение к ним. У нас есть команда людей, которая разбросана сейчас по всему миру. Кто в Австрии, кто-то в Германии, у каждого свои заботы и дела, но все они находят время и возможности, чтобы поддерживать этот проект.
Френк поддерживает тебя в этом деле? Например, у меня были партнеры, которые не очень ладили с животными..
Надо было их сразу бросать! (смеется) Животное - это семья, собака или кошка проводят с человеком в среднем до 15 лет жизни. Если, например, женщина, которую выбрал мужчина с ребенком и он говорит ей - я не люблю детей, вряд ли она сможет с таким мужчиной встречаться и создавать семью. Точно также я не смогла бы быть с мужчиной, который не любит братьев меньших.
Может вы тогда думали о том, чтобы взять еще кошечку или собачку из эстонского приюта?
Пока нам хватает Гермеса, но кто знает. Животное это большая ответственность. И перед тем, как его брать, нужно задать себе определенные вопросы. Например, если вы пока просто пара, вы должны заранее определиться, с кем будет животное, если вы разойдетесь! Или в случае смерти (даже такой, казалось бы, ужасный вопрос, нужно обсуждать) – кто заберет животное?
Мне кажется, сейчас во время войны, такие вопросы стали очень актуальными и показали необходимость их обсуждения в обществе?
Абсолютно! Честно говоря, то что происходит во время войны, говорит о том, что у нас культура общения и обращения с животными напрочь отсутствует… Не хочется говорить плохие слова, но некоторым людям не стоит заводить не то что животных, но и детей. Осознание даже того, что мы живем рядом с людьми, которые могли закрыть животное и уехать….
Да, таких историй было очень много и меня они просто разрывали изнутри. Я страшная кошатница, и у меня есть любимая кошка, которую я настолько люблю, что когда мы пересекали границу в первый день войны и тогда еще было непонятно пропустят ли меня с ней без документов, я сказала, что без нее не поеду и останусь тогда в Украине…
Все же большее количество людей, несмотря ни на что, взяли своих животных, и увезли их подальше от войны. А некоторые истории показывают, насколько люди любят своих питомцев, в моих глазах они настоящие герои. Например, история о девушке, которая несла свою собаку овчарку на руках 17 километров, потому что та была старенькая и не могла идти. А еще история моей знакомой: она беременная перевозила из Одессы свою маму, вещи и две или три переноски с котами, это все без машины, на перекладных. Поэтому кто действительно любит своих животных, никогда не бросит, ведь они наша семья. Также, огромное количество волонтеров сейчас спасают животных по всей территории Украины, я очень им благодарна. А зообренды, эксперты объединились и работают днем и ночью в условиях войны.
Последний вопрос, который я задаю всем своим визави. Что ты посоветуешь, тем украинкам, которые волей судьбы оказались в эмиграции, в частности, в Эстонии?
Мне кажется, наши женщины настолько со стрежнем и найдут выход в любой ситуации! Мы только кажемся со стороны „тендитными квиточками“, а на самом деле – стальные леди! Когда я узнаю некоторые истории наших женщин-переселенок, я искренне ими восхищаюсь! Что касается совета, то он такой. Когда я здесь появилась, у меня совсем не было друзей, и я принялась искать их. У нас украинцев такой менталитет, что мы не готовы легко знакомиться, в нашем понимании друзья – это те, с которыми нас связывают годы долгой дружбы. Здесь совсем не так, и нужно не бояться знакомиться. Люди тут сами хотят дружить, да и те же украинки – переселенцы готовы общаться и поддерживать друг друга. Я писала в разные группы, например, Таллинн вумен коллектив. Что-то типа, девчонки, я новенькая, давайте пойдем на кофе, и будем дружить. Потом нашла бесплатные языковые курсы - туда тоже приходят люди, которые хотят общаться. То есть, уже по прошествии полгода, у меня друзей не меньше, чем в Киеве! В любом городе Европы сейчас большое наше украинское комьюнити и надо не бояться вливаться в него. Потому что большое счастье общаться со своими: например, плести вместе сетки для ЗСУ. Это вдохновляет и дает выход негативной энергии, которую мы хотим направить на рашистов. Ты же не просто их плетешь, а это некая медитация.
Согласна с тобой, это как плести венок и под каждый узелок загадывать желание или делать заклинание – каждый вкладывает в это свои определенные мысли.
Ну да! Мы украинки очень энергетически сильные и благодаря нашим мыслям мы также оказываем поддержку нашим воинам.
P.S.Если вы хотите купить книгу Гермеса – пишите на почту Юле или самому Гермесу! doghermes13.07@gmail.com