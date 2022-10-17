„До войны я считала, что мой переезд в Таллинн - это как просто поменять квартиру“: интервью с хозяйкой пса, который написал книгу

Юля: Можно сказать, что так сложились звезды и обстоятельства в личной жизни… До войны я много раз бывала в Таллинне как турист и мне очень нравился этот город. На тот момент я приезжала в гости к своему парню – теперь он уже мой жених. Мы хотели жить вместе и я планировала переезжать в Таллинн в любом случае, но не думала, что это произойдет таким образом. Хотела чтобы сначала приехали родители, я бы показала им все, где планирую жить, сам город. В общем, такой себе классический переезд, когда ко всему заранее готовишься. Война застала меня в Париже - там живут родители Френка и мы их навещали. Френк очень переживал, что может начаться война и постоянно говорил об этом. Как иностранный гражданин, он получал информацию о том, что Украина сейчас не рекомендована к посещению. Также сильное влияние на него оказал тот момент, что все посольства покидали Украину, и французское тоже уехало. Я конечно же не верила и говорила, что он паникер, и что никогда такого не будет. Он настаивал, чтобы я летела к нему в Париж, и 16 февраля я вылетела – решила проведу романтическую неделю с любимым и вернусь, даже не брала с собой вещи. Началась война, сказать что у меня был шок, ничего не сказать. Все мы через это прошли. Самый большой страх был за мою семью, так как они все остались в Киеве. Из Парижа мы полетели в Таллин, потому что Френк живет здесь уже три года. Он - француз, но для жизни выбрал столицу Эстонии, потому что считает, что это лучший город на земле (смеется). Как предприниматель, он много путешествовал, объездил около 60 стран и ему было с чем сравнить. Здесь безопасно. Плюс система образования – есть исследование, что Эстония страна номер 1 по школьному образованию в Европе (согласно результатам важнейшего образовательного исследования PISA, эстонские школьники занимают первое место в Европе и пятое место в мире), а поскольку мы планируем создавать семью, это тоже важный фактор. Ну и уровень жизни в целом, в соотношении цена-качество. Например, в Париже ты будешь платить за все услуги дорого, а получать взамен не всегда качественный продукт. Если ты платишь дорого, то должен получать достойную услугу, а не переплачивать только за то, что, например, ты живешь в Париже или Нью-Йорке.