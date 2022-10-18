Слишком дорого. Университеты Эстонии вынуждены уменьшать интенсивность отопления помещений

Похоже, что студентам других высших учебных заведений придется этой зимой брать пример со студентов из Тарту, который называют „городом свитеров“, ведь ради экономии вузы вынуждены снижать интенсивность отопления помещений.
При составлении бюджета Эстонская академия художеств (EKA) исходила из того, что в этом году цены на отопление вырастут примерно на 65%, а на электроэнергию – на 35%. Однако выделенные средства закончились уже через восемь месяцев. „К концу года мы прогнозируем перерасход в размере 162 000 евро“, — сказал финансовый и административный директор EKA Андрес Таммсаар. По состоянию на начало октября, на тепло и электричество ушло в 1,53 раза больше, чем в прошлом году. Коммунальные расходы учебного корпуса ЕКА в этом году составляют 433 000 евро.