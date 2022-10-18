Слишком дорого. Университеты Эстонии вынуждены уменьшать интенсивность отопления помещений

При составлении бюджета Эстонская академия художеств (EKA) исходила из того, что в этом году цены на отопление вырастут примерно на 65%, а на электроэнергию – на 35%. Однако выделенные средства закончились уже через восемь месяцев. „К концу года мы прогнозируем перерасход в размере 162 000 евро“, — сказал финансовый и административный директор EKA Андрес Таммсаар. По состоянию на начало октября, на тепло и электричество ушло в 1,53 раза больше, чем в прошлом году. Коммунальные расходы учебного корпуса ЕКА в этом году составляют 433 000 евро.