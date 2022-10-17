Как быстро надо лишить граждан РФ и неграждан разрешения на оружие? В правительстве возникли разногласия

„Я представил правительству поправку к Закону об оружии, которая была еще более амбициозной, чем то, что было согласовано в коалиционном договоре“, — сказал Forte министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, имея в виду, что коалиционный договор предусматривал аннулирование разрешений на ношение оружие и изъятие самого оружия только у граждан России и Беларуси. С предложенной Ляэнеметсом поправкой привилегия иметь разрешение на оружие останется только у граждан Эстонии и стран-участниц НАТО и ЕС.

Таким образом, на данный момент по поводу содержания поправки в правительстве разногласий нет. А вот относительно временных рамок споры возникли, а именно — относительно того, сколько времени дать людям для продажи или сдачи оружия.

„Исходя из оценок, полученных от Департамента полиции и погранохраны и КаПо, Министерство внутренних дел считает один год разумным сроком для этого процесса. Партнер по коалиции Isamaa со своей стороны хочет, чтобы полиция забрала у людей оружие уже в течение шести месяцев“, — пояснил министр внутренних дел.

Как было отмечено, исходя из текущих оценок силовых структур, необходимости проводить процесс в ускоренном порядке на данный момент нет. „Если какое-либо лицо с лицензией на ношение оружия представляет собой серьезную угрозу, PPA занимается этим незамедлительно“, — отметил министр.

В МВД считают, что, если говорить об обеспечении внутренней безопасности в долгосрочной перспективе, следует учитывать, что изменения означают дополнительные обязательства как для полиции, так и для владельцев оружия. Министерство хочет, чтобы владельцам оружия дали возможность продать свою собственность по разумной цене, а не в срочном порядке, пояснил министр.

Кроме того, сбор оружия в ускоренном порядке возложит несоразмерно большую нагрузку на сотрудников полиции, им придется жертвовать другими повседневными, иногда требующими оперативного вмешательства мероприятиям.

„По моей оценке, приоритетом работы полиции должно быть обеспечение повседневного общественного порядка и безопасности жителей, а изъятие оружия в рамках политической кампании не должно происходить в ущерб чувству безопасности людей“, — добавил Ляэнеметс.