16.10.2022, 18:14
В понедельник электричество на бирже подорожает на 44%(14)
ФОТО: | Delfi Meedia
Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в понедельник, 17 октября, вырастет до 14,74 цента за киловатт-час.
По сравнению с воскресеньем, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 10,23 цента, тариф вырастет на 44%, свидетельствуют данные Nord Pool.
Дороже всего в течение дня электричество будет стоить с 17:00 до 23:00, когда цена составит от 20 до 30 центов за киловатт-час, пишет Rus.err.ee.
В Финляндии в понедельник биржевой тариф на электроэнергию будет составлять около 10,4 цента, а в Латвии и Литве - 18,3 цента за киловатт-час.