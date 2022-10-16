В понедельник электричество на бирже подорожает на 44%

По сравнению с воскресеньем, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 10,23 цента, тариф вырастет на 44%, свидетельствуют данные Nord Pool.

Дороже всего в течение дня электричество будет стоить с 17:00 до 23:00, когда цена составит от 20 до 30 центов за киловатт-час, пишет Rus.err.ee.

В Финляндии в понедельник биржевой тариф на электроэнергию будет составлять около 10,4 цента, а в Латвии и Литве - 18,3 цента за киловатт-час.

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