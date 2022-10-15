Новости Эстонии
15.10.2022, 12:05

RUSDELFI В УКРАИНЕ | Добровольцы белорусского полка обратились к Эстонии

 
Военнослужащий с позывным Ёж родился и вырос в Беларуси, но уже несколько лет живет с семьей в Украине
Военнослужащий с позывным Ёж родился и вырос в Беларуси, но уже несколько лет живет с семьей в Украине
ФОТО: Roman Starapopov | Delfi Meedia

В Украине действует добровольческий белорусский полк имени Кастуся Калиновского, который был создан в феврале 2022 года после вторжения России в Украину. В интервью Delfi бойцы рассказали, что, воюя за Украину, они тем самым освобождают и свою родину - Беларусь. При этом военнослужащие предупреждают, что если белорусы пойдут на Украину, то их полк будет одним из первых встречать своих же сограждан с оружием в руках. Также, пользуясь случаем, белорусы обратились к властям Эстонии.

Почему решили воевать за Украину

Военнослужащий с позывным Ёж из добровольческого белорусского полка имени Кастуся Калиновского решил пойти воевать за Украину после того, как на себе ощутил влияние так называемого русского мира. Мужчина родился и вырос в Беларуси, но уже несколько лет живет с семьей в Украине.

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