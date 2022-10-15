RUSDELFI В УКРАИНЕ | Добровольцы белорусского полка обратились к Эстонии

В Украине действует добровольческий белорусский полк имени Кастуся Калиновского, который был создан в феврале 2022 года после вторжения России в Украину. В интервью Delfi бойцы рассказали, что, воюя за Украину, они тем самым освобождают и свою родину - Беларусь. При этом военнослужащие предупреждают, что если белорусы пойдут на Украину, то их полк будет одним из первых встречать своих же сограждан с оружием в руках. Также, пользуясь случаем, белорусы обратились к властям Эстонии.