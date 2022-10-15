Говядины не будет? Производители продуктов сужают ассортимент

„Потребитель не готов платить порядка 60 евро за килограмм говяжьей вырезки, какого бы прекрасного и отборного качества она ни была, – констатирует бизнес-директор HKScan в странах Балтии. – На сегодняшний день могу с уверенностью сказать, что все глобальные изменения еще впереди, и ассортимент на полках торговых сетей очень сильно поменяется! Не каждый маленький производитель выдержит такие затраты, и даже крупные производители будут вынуждены внедрять кризисные меры. Главное, чтобы эстонский потребитель не забывал о качестве товара, несмотря на разницу в цене“.

Продукты питания, содержащие говядину, по словам Мустонен, уже практически исчезли из ассортимента торговых сетей в связи с дефицитом сырья и подорожанием в несколько раз.

„Предприятия Rakvere и Tallegg как самые крупные производители в Эстонии на данный момент столкнулись с большими трудностями. Счета за электроэнергию выросли в 4 раза, что привело к огромному подорожанию себестоимости товара. Также ситуацию обостряет нехватка рабочей силы и рост заработной платы, – отвечает Кристина Мустонен, бизнес-директор компании HKScan в странах Балтии, в которую входят Rakvere и Tallegg. – Сейчас мы в тесном сотрудничестве с нашими клиентами, пересматриваем весь ассортимент продукции и принимаем решение относительно сокращения определенного количества так называемых хвостов, или нишевых товаров, которые сейчас не столь востребованы со стороны потребителей ввиду значительного повышения цен на них“.

Местные продукты всегда славились высоким качеством, а потому были порой дороже привозных. Действительно ли они могут не выдержать конкуренции и исчезнуть или стать хуже? Насколько критична нынешняя ситуация? Об этом „МК-Эстония“ спросила у производителей любимых покупателями пищевых продуктов.

В результате производители значительно сокращают ассортимент продукции, и выбор продуктов в стране может обеднеть. „Я беспокоюсь, потому что на прилавках наших магазинов снова появляются костно-мясная масса и другие малоценные продукты. Поскольку потребитель стал очень чувствительным к цене, некоторые производители видят решение в использовании сырья низкого качества“, – констатирует Круустюк.

„Рост цен на сырье в этом году был таким же безумным, как и на энергоносители. Цены на свинину, птицу и говядину находятся на рекордно высоком уровне. Снижения не предвидится, поскольку Западную Европу поразила засуха, а высокие цены на энергоносители досаждают всем“, – предупреждает председатель совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк, слова которого приводит Delfi.

Член правления Saaremaa Lihatööstus OÜ Кайе Рыым-Лаанет подтверждает, что все более высокие цены на энергоносители, безусловно, влияют на всю пищевую промышленность, в том числе и на них.

„Мы в Tallegg и Rakvere также продумали этот момент и запустили линию продукции, которую можно приготовить буквально за 5–10 минут и накормить целую семью с минимальными затратами“, – добавляет Мустонен.

Она отмечает, что готовка дома становится снова актуальной: люди все больше времени будут проводить дома и готовить самостоятельно, тем самым экономя деньги. Но очень важным моментом остается время приготовления пищи, исходя из того, сколько сейчас стоит электроэнергия.

„Мы видим значительный рост, уже свыше 5%, в объемах потребления вареной колбасы и сосисок. Но при этом продолжает расти продажа маринованного мяса и нарезки ветчины, что говорит о том, что все-таки у людей по-прежнему не хватает времени, и они ищут варианты его экономии в процессе готовки“, – объясняет Кристина Мустонен.

Бизнес-директор компании HKScan в странах Балтии добавляет, что покупательские предпочтения меняются уже с начала этого года, и самые большие изменения будут приходиться на осень-зиму, так как все ищут более дешевую альтернативу.

„Мы в Rakvere и Tallegg уделяем особое внимание качеству сырья и составу нашей продукции – мы уже много лет назад отказались от использования усилителей вкуса и других химических добавок и в наших рецептах используем чистые специи. Мы ни в коем случае не планируем пересмотр рецептуры продуктов в сторону ухудшения, мы выбрали другое стратегическое направление, – говорит Мустонен. – Уже этой осенью вы сможете увидеть на полках новинки этого сезона, где мы используем более дешевые части туши. Таким образом качество самого сырья остается высоким, а продукт получается более выгодным и доступным для потребителя. Также мы сократили количество осенне-зимнего товара и сфокусировались на узком, но очень конкретном и вкусном ассортименте“.

„Мы, безусловно, ищем более доступные решения для упаковки и материалов, в то же время Saaremaa Lihatööstus хорошо известен своей высококачественной продукцией, и мы, конечно, не пойдем на компромисс в этом. Эстонская еда должна быть высокого качества, – заявляет Рыым-Лаанет. – Естественно, покупатель видит в магазине выросшие цены, и, как следствие, увеличилась доля продаж товаров по акции. Вероятно, большие изменения в потребительских предпочтениях еще впереди, когда придут первые счета за отопление и повысится процентная ставка для людей с кредитными обязательствами“.

Она говорит, что в настоящее время производитель анализирует свой продуктовый портфель и, видимо, будет вынужден исключить из ассортимента некоторые товары, производство которых затратно как в энергетическом, так и в трудовом отношении, и которые покупают меньше.

„Мы постоянно ищем способы максимально разумного использования энергии. Мы используем остаточное тепло, образующееся на производстве, и стараемся не выполнять энергоемкую работу в более дорогое время. К сожалению, в мясной промышленности это не всегда возможно, потому что производство не может быть остановлено на полпути, если цена повышается. При этом экономное управление требует инвестиций, которых нет при нынешнем росте цен“, – отмечает Кайе Рыым-Лаанет.

Хотя компания, по словам члена правления, использует собственный парк солнечных батарей, который производит почти 7% от общего потребления энергии в год, в зимний период производительность ниже.

„Наш августовский счет за электроэнергию был в четыре раза выше, чем в прошлом году. В дополнение к увеличению затрат на энергию выросли цены на другие производственные ресурсы, такие как сырье, материалы, транспорт и т. д., – рассказывает Рыым-Лаанет. – Такое повышение цен для предпринимателей, особенно промышленных компаний, а также для потребителей нежизнеспособно. Мы находимся в ситуации, когда нам приходится критически пересматривать ассортимент продукции и связанные с ней расходы“.

„Переработка продукции, к сожалению, находится в середине цепочки поставок и зависит от цены на сырье сельхозпроизводителей, в то время как все необходимое для выращивания и производства сырья в сельском хозяйстве подорожало. С другой стороны, с начала прошлого года в торговле готовились к приходу Lidl, и было очень сложно полностью перевести рост цен на продукты в конечные цены, – говорит Потисепп. – Поэтому в отрасли наблюдается гибридный кризис“.

„То же самое произошло во время первой волны коронавируса и в начале войны. В целом видно, что снижение покупательной способности потребителей и неуверенность в завтрашнем дне приводят к более рациональному выбору – цены со скидкой, акции, известные и сильные бренды, определенные вкусы и более крупные форматы. Клиенты меньше экспериментируют и избегают пищевых отходов“, – заключает Ойя.

„Мы вносим изменения в первую очередь путем анализа ожиданий потребителей и покупательского поведения. Например, если мы видим, что покупатель больше не приобретает товар, мы даем шанс новым товарам и делаем акцент на тех, которые покупает большее количество людей“, – поясняет Ойя.

Она добавляет, что ассортимент продукции в Orkla меняют круглый год в соответствии с потребностями и всегда стремятся к тому, чтобы он был оптимальным.

„Работа на заводах Orkla в Эстонии ведется по плану в обычном годовом ритме. В настоящее время помимо обычного ассортимента мы также производим рождественские сладости на фабрике Kalev, а на фабрике Põltsamaa подходит к концу производство сезонных продуктов из огурцов и тыквы. Рабочая сила и сырье есть, и ничего из нашего ассортимента не осталось непроизведенным. Мы не заменяем сырье из-за более высокой цены на него, не меняем состав и рецептуру продуктов. Тем не менее мы стараемся шаг за шагом делать продукты и упаковочные решения более устойчивыми“, – говорит Анника Ойя, директор по маркетингу компании Orkla Eesti, в которую входят такие бренды, как Kalev, Pōltsamaa, Felix, Selga и другие.

Во-первых, поясняет она, это коронавирусный кризис, который никуда не делся и снова набирает обороты.

„Во-вторых, кризис энергоносителей, который усиливается с каждым днем, и я беспокоюсь о приближении зимы – хватит ли еще газа и электричества?! И что еще более важно – по какой цене? К сожалению, пищевая промышленность является крупнейшим потребителем газа в перерабатывающей промышленности, и хороших альтернатив газу здесь нет. В-третьих, по-прежнему существует трудовой кризис, – перечисляет Сирье Потисепп. – В нашей отрасли уже много лет наблюдается нехватка рабочей силы, и особенность отрасли в том, что у нас не хватает как неквалифицированных, так и квалифицированных рабочих“.

В-четвертых, продолжает глава Союза пищевой промышленности, война на Украине, перепутавшая все цепочки поставок.

„Как из-за ограничений, вытекающих из войны, так и из-за санкций наши компании, закупавшие довольно много тары и сырья в России, Белоруссии и Украине, были вынуждены искать новых партнеров по сотрудничеству и, к сожалению, покупать по гораздо более высоким ценам, – констатирует Потисепп. – Кроме того, на производителей продуктов питания сильно повлияла еще одна война в Эстонии, а именно ценовая война между торговыми сетями, особенно принадлежащими иностранным владельцам. Это привело сектор к ситуации, в которой он не был в течение десятилетий – выживание сектора находится под угрозой, потому что не все подорожания еще переведены в конечные цены. И если энергоносители продолжат такой трагический рост, рост цен на продукты тоже не прекратится“.

Треть выбирает самое дешевое

Сирье Потисепп соглашается с тем, что потребители любят низкие цены, но это означает, что при искусственном снижении цен на продукты в какой-то момент их рост будет еще более вопиющим.