Министр иностранных дел Рейнсалу о происходящем в Беларуси: за этими событиями могут последовать гибридные атаки в нашем регионе(15)
По мнению министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, недавние шаги белорусского диктатора Александра Лукашенко требуют более серьезной реакции.
Сегодня Лукашенко принял решение о режиме антитеррористической операции в Беларуси из-за якобы планировавшихся провокаций, связанных с захватом части белорусской территории отдельными соседскими странами.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул, что наряду с созданием совместной российско-белорусской военной группировки, недавний шаг Лукашенко должен быть воспринят серьезно.
Все это оркестровано Россией
„Слова „антитеррористическая операция“ бессмысленны, они ничего не значат, если рассматривать их вне контекста, — он просто что-то скрывает“, — сказал министр иностранных дел, по мнению которого Балтийский регион не так сильно пострадал с военной точки зрения. „Однако шаги, наблюдаемые в последние дни, являются элементом усиления напряженности и давления на Запад. Все это организовано Россией“.
Он говорит, что видит два возможных сценария происходящего в Беларуси
Первое: Россия пытается запугать и Запад, и Украину при помощи Беларуси, используя воинские части последней на севере территории. Во-вторых, Путин может раз и навсегда надавить на белорусские войска, чтобы они участвовали либо в военной провокации на украинской территории, либо даже в полномасштабной войне.
„Это еще раз поднимет войну на новый уровень, где уже будет полностью задействована третья страна“, — сказал Рейнсалу.
Риск гибридных атак
На фоне сегодняшних новостей Рейнсалу заявил, что в Балтийском регионе высок риск подвергнуться гибридным атакам.
„В нашем регионе это может проявиться в какой-то атаке на гражданскую инфраструктуру на суше или на воде“, — отметил министр. Он перечислил разные варианты: речь может идти о кибератаках, но возможны также, например, похищение людей или провокация на границах.
Он подчеркнул, что ситуация однозначно более тревожная для тех, у кого есть граница с Беларусью — есть опасность, что белорусы могут создавать инциденты на границе или на территории самой Беларуси. По их мнению, виновником такого сценария, безусловно, будет Украина или страны Запада.
Угроза военного вмешательства Беларуси в Украину не исключается, но Рейнсалу оценивает вероятность военной активизации против стран НАТО как низкую. „Возможны все варианты развития, но это было бы поведение, далекое от рационального“, — отметил он.
Акцент на девятом пакете санкций
Что делать, если реализуется сценарий номер два – если Беларусь официально вмешается в войну между Россией и Украиной? „Безусловно, контратака Запада в этом случае должна быть крайне сильной, как в плане наказания России, так и Беларуси“, — сказал Рейнсалу. Как Запад должен оказывать давление? По словам министра иностранных дел, теми же средствами, что и раньше.
Чтобы избежать прямого военного вмешательства, реакция белорусского народа может быть достаточно яростной.
Рейнсалу отметил, что чернила на восьмом пакете санкций еще не высохли, но уже в понедельник он планирует потребовать продвижения по девятому пакету санкций. К этому, конечно, следует добавить и интенсификацию помощи вооружениями. „Становится все более очевидным, что Украине нельзя отказывать ни в какой системе обычных вооружений“, - сказал министр.
Он выразил надежду, что Лукашенко удержит от эскалации давление как внутри страны, так и за ее пределами.
„Моя задача перед международным сообществом: на диктатора нужно оказать давление. В Беларуси сложилась ситуация, в которой диктатора сдерживают. Реакция белорусского народа может быть достаточно яростной, чтобы избежать прямого военного вмешательства“, — заключил Рейнсалу.