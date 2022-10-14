Министр иностранных дел Рейнсалу о происходящем в Беларуси: за этими событиями могут последовать гибридные атаки в нашем регионе

Сегодня Лукашенко принял решение о режиме антитеррористической операции в Беларуси из-за якобы планировавшихся провокаций, связанных с захватом части белорусской территории отдельными соседскими странами.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул, что наряду с созданием совместной российско-белорусской военной группировки, недавний шаг Лукашенко должен быть воспринят серьезно.

Все это оркестровано Россией Urmas Reinsalu

„Слова „антитеррористическая операция“ бессмысленны, они ничего не значат, если рассматривать их вне контекста, — он просто что-то скрывает“, — сказал министр иностранных дел, по мнению которого Балтийский регион не так сильно пострадал с военной точки зрения. „Однако шаги, наблюдаемые в последние дни, являются элементом усиления напряженности и давления на Запад. Все это организовано Россией“.

Он говорит, что видит два возможных сценария происходящего в Беларуси

Первое: Россия пытается запугать и Запад, и Украину при помощи Беларуси, используя воинские части последней на севере территории. Во-вторых, Путин может раз и навсегда надавить на белорусские войска, чтобы они участвовали либо в военной провокации на украинской территории, либо даже в полномасштабной войне.

„Это еще раз поднимет войну на новый уровень, где уже будет полностью задействована третья страна“, — сказал Рейнсалу.

Риск гибридных атак

На фоне сегодняшних новостей Рейнсалу заявил, что в Балтийском регионе высок риск подвергнуться гибридным атакам.

„В нашем регионе это может проявиться в какой-то атаке на гражданскую инфраструктуру на суше или на воде“, — отметил министр. Он перечислил разные варианты: речь может идти о кибератаках, но возможны также, например, похищение людей или провокация на границах.

Он подчеркнул, что ситуация однозначно более тревожная для тех, у кого есть граница с Беларусью — есть опасность, что белорусы могут создавать инциденты на границе или на территории самой Беларуси. По их мнению, виновником такого сценария, безусловно, будет Украина или страны Запада.