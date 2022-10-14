С 17 октября в Таллинне закроется для движения отрезок улицы Пронкси между Гонсиори и Кундери

Реконструкция улицы Пронкси началась с участка между Нарвским шоссе и улицей Рауа. С 17 октября работы будут проводиться и на отрезке улицы Пронкси между ул. Гонсиори и Кундери. Дорога будет закрыта на всем отрезке улицы, включая выезд с улицы Вийральти на улицу Пронкси. Перекрестки ул. Пронкси и Гонсиори, а также Пронкси и Кундери, останутся открытыми для движения. Объезд будет осуществляться через улицу Кивисилла. Для объезда закрытого ранее отрезка улицы Пронкси между Нарвским шоссе и улицей Рауа можно использовать как улицу Рауа, так и Нарвское шоссе. Существенных ограничений для пешеходов не предусматривается.

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, улица будет закрываться поэтапно, на данном этапе перекрестки останутся открытыми.

„Мы понимаем, что эти работы доставят неудобства всем участникам дорожного движения, но благодаря реконструкции уличное пространство улиц Йыэ и Пронкси станет более современным и удобным для всех участников движения. Помимо улучшения условий для передвижения пешеходов и велосипедистов, а также новым решениям в области озеленения, мы построим и автобусные остановки, чтобы в будущем на улице стало больше общественного транспорта“, - отметил Свет.

На реконструируемых участках будет изменен цикл работы светофоров. Тротуары останутся открытыми для пешеходов, местные жители будут иметь доступ к своим домам. В зависимости от характера работ доступ может быть на короткое время ограничен, подрядчик будет оперативно информировать об этом местных жителей. Поскольку на этом участке предстоит заменить большое количество подземных коммуникаций, строительные работы будут вестись по всей ширине проезжей части.