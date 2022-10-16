Хорошая новость от Технополя : объявлен дополнительный набор в русскоязычную программу инкубации
Тех, кто хочет развивать свой стартап и добиться реальных успехов, выведя продукт на рынок и обзаведясь инвесторами, научный и бизнес-парк Технополь приглашает на осеннюю, дополнительную регистрацию в программу инкубации.
Программа продлится полгода и будет наполнена наставничеством лучших менторов, мероприятиями, мастер-классами, встречами с потенциальными инвесторами и возможностями, наконец, сделать рывок и начать внедрять свои технологии и стартовать в увлекательное бизнес-путешествие.
Дополнительный набор продлится до 3 ноября.
„Мы открыли дополнительный набор и надеемся, что найдутся смельчаки, готовые идти в реализации своей уникальной идеи до победного конца, и, поскольку миссия инкубатора Технополя - способствовать развитию, помогать предотвращать ошибки и открывать закрытые двери, то эта программа точно для тех, кто не боится мечтать, разрабатывать и действовать“, - сказала координатор русскоязычной программы инкубации Ольга Курдовская.
„Мы мотивированы помочь команде добиться успеха и предлагаем все услуги бесплатно, несмотря на то, что программа оценивается довольно дорого, и всего с двумя процентами долевого участия, если ваш стартап „выстрелит“ и начнет приносить доход“.
Стартап-инкубатор Технополь единственный в Эстонии инкубатор, где предлагается пройти программу инкубации на русском языке. Важно, что в инкубацию принимают команды, вне зависимости от страны и региона, в котором проживают участники.
Условие - начинающий технологический стартап, команда, состоящая минимум из двух человек и минимально жизнеспособный продукт или прототип.
Спешите подать заявки по ссылке.
Дополнительные вопросы можно задавать по электронной почте координатору Ольге Курдовской: olga.kurdovskaja@tehnopol.ee
Программа инкубации финансируется при поддержке Государственного центра вспомогательных услуг (RTK).