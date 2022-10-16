Хорошая новость от Технополя : объявлен дополнительный набор в русскоязычную программу инкубации

Программа продлится полгода и будет наполнена наставничеством лучших менторов, мероприятиями, мастер-классами, встречами с потенциальными инвесторами и возможностями, наконец, сделать рывок и начать внедрять свои технологии и стартовать в увлекательное бизнес-путешествие.

Дополнительный набор продлится до 3 ноября.

„Мы открыли дополнительный набор и надеемся, что найдутся смельчаки, готовые идти в реализации своей уникальной идеи до победного конца, и, поскольку миссия инкубатора Технополя - способствовать развитию, помогать предотвращать ошибки и открывать закрытые двери, то эта программа точно для тех, кто не боится мечтать, разрабатывать и действовать“, - сказала координатор русскоязычной программы инкубации Ольга Курдовская.

„Мы мотивированы помочь команде добиться успеха и предлагаем все услуги бесплатно, несмотря на то, что программа оценивается довольно дорого, и всего с двумя процентами долевого участия, если ваш стартап „выстрелит“ и начнет приносить доход“.

Стартап-инкубатор Технополь единственный в Эстонии инкубатор, где предлагается пройти программу инкубации на русском языке. Важно, что в инкубацию принимают команды, вне зависимости от страны и региона, в котором проживают участники.

Условие - начинающий технологический стартап, команда, состоящая минимум из двух человек и минимально жизнеспособный продукт или прототип.

Ориентиры для тех, кто настроен развивать свой стартап с командой Технополя Проблема: какая проблема на рынке сейчас? Решение: каково ваше решение? Как работает ваше решение? Рынок: каковы масштабы вашего рынка? Бизнес-модель: как вы собираетесь зарабатывать деньги? Клиенты: кто ваши основные клиенты и какие маркетинговые каналы вы будете использовать для охвата своих клиентов? Конкуренция: есть ли на рынке конкуренция? Кто ваши основные конкуренты? Команда: опишите свою команду и навыки.

Спешите подать заявки по ссылке .

Дополнительные вопросы можно задавать по электронной почте координатору Ольге Курдовской: olga.kurdovskaja@tehnopol.ee

Программа инкубации финансируется при поддержке Государственного центра вспомогательных услуг (RTK).