Лгал ли министр внутренних дел? Министр: Вчера в правительстве не было разговора о закрытии въезда военным беженцам(2)
По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, на вчерашнем заседании правительства вопрос о недопущении в страну украинских беженцев не поднимался. Неужели министр внутренних дел все это выдумал?
Eesti Päevaleht, со ссылкой на заявление министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, написала о том , что вчерашнее заседание Кабмина привело к острой дискуссии по вопросу украинских беженцев. А именно: на заседании кабинета министров, состоявшемся неделей ранее, министру внутренних дел была поставлена задача „проанализировать и подготовить к заседанию кабинета министров 13.10 предложения по закрытию пограничных пунктов и недопущению мужчин с паспортом Украины к пересечению границы“.
Сам Ляэнеметса неделю назад на заседании кабинета министров не присутствовал, он находился в Финляндии на совещании министров внутренних дел. Однако вчера он был и подтвердил острую дискуссию по теме беженцев. „Премьер-министр и министр иностранных дел не могут переложить такую ответственность на министра внутренних дел без содержательного публичного обсуждения, уходя от ответственности, когда реальная цель состоит в том, чтобы впустить в страну меньше украинских беженцев. Я допускаю наличие проблемы, но это поле для политической дискуссии, мы встретимся с председателями политических партий и обсудим“, — сказал Ляэнеметс, признав, что дискуссия была достаточно бурной.
„Меня тоже не было на том заседании кабинета министров“, — подтвердил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, имея в виду то, что произошло на прошлой неделе. „Однако я присутствовал вчера, где ни на секунду не поднимался вопрос о недопущении въезда украинских беженцев. Правильно, что министр внутренних дел сослался на предыдущее обсуждение, в котором ни он, ни я не участвовали“, — сказал Рейнсалу.
Речь шла о погранпунктах
Неужели министр внутренних дел солгал о том, что произошло на заседании кабинета министров, и приехал туда, чтобы бороться с заговором, который сам и придумал? Другими словами, был ли разговора о том, чтобы пускать в страну меньше мужчин?
„Еще раз, вчера никто не поднимал эту тему“, - ответил Рейнсалу, избегая прямого ответа на вопрос, лжет ли министр внутренних дел. „Вчера обсуждался очень простой вопрос. Поступило предложение от генерального директора ППА закрыть второй погранпереход в Нарве (тот, где границу пересекают пешком – ред.). Правительство попросило министра внутренних дел подготовить этот вопрос. Он заявил, что не хочет закрывать этот [переход]. Также обсуждался поднятый мною вопрос, который я включил в коалиционное соглашение. А именно: мы должны иметь четкое представление о людях, которые въезжают и уезжают из страны, а также о проживающих здесь украинских военных беженцах. И гражданах РФ, бежавшие в Эстонию. Регистрация всех этих людей должна быть более активной, чем регистрация наших рядовых граждан. Было сказано, что это произойдет при координации Министерства иностранных дел в сотрудничестве с Министерством внутренних и социальных дел“, - сказал Рейнсалу.
Министр иностранных дел подчеркнул - он не ставит вопрос так, будто планируется каким-то образом воспрепятствовать въезду военных беженцев в Эстонию, и он не намерен такое предлагать. „Но мы должны иметь ясность и более строгий контроль за теми, кто приехал в нашу страну и остается здесь“.