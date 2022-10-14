Лгал ли министр внутренних дел? Министр: Вчера в правительстве не было разговора о закрытии въезда военным беженцам

Eesti Päevaleht, со ссылкой на заявление министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, написала о том , что вчерашнее заседание Кабмина привело к острой дискуссии по вопросу украинских беженцев. А именно: на заседании кабинета министров, состоявшемся неделей ранее, министру внутренних дел была поставлена ​​задача „проанализировать и подготовить к заседанию кабинета министров 13.10 предложения по закрытию пограничных пунктов и недопущению мужчин с паспортом Украины к пересечению границы“.

Сам Ляэнеметса неделю назад на заседании кабинета министров не присутствовал, он находился в Финляндии на совещании министров внутренних дел. Однако вчера он был и подтвердил острую дискуссию по теме беженцев. „Премьер-министр и министр иностранных дел не могут переложить такую ​​ответственность на министра внутренних дел без содержательного публичного обсуждения, уходя от ответственности, когда реальная цель состоит в том, чтобы впустить в страну меньше украинских беженцев. Я допускаю наличие проблемы, но это поле для политической дискуссии, мы встретимся с председателями политических партий и обсудим“, — сказал Ляэнеметс, признав, что дискуссия была достаточно бурной.

„Меня тоже не было на том заседании кабинета министров“, — подтвердил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, имея в виду то, что произошло на прошлой неделе. „Однако я присутствовал вчера, где ни на секунду не поднимался вопрос о недопущении въезда украинских беженцев. Правильно, что министр внутренних дел сослался на предыдущее обсуждение, в котором ни он, ни я не участвовали“, — сказал Рейнсалу.

Речь шла о погранпунктах

Неужели министр внутренних дел солгал о том, что произошло на заседании кабинета министров, и приехал туда, чтобы бороться с заговором, который сам и придумал? Другими словами, был ли разговора о том, чтобы пускать в страну меньше мужчин?