Проверка масочного режима закончилась потасовкой. Разгневанный мужчина „надавал“ полицейским, а в одного вцепился зубами

Во второй половине дня 16 декабря прошлого года в Центр задержанных в Соодевахе приехал полицейских автобус, в котором кто-то неистово стучал в дверь. „Уроды, уроды, уроды...“ - орал из автобуса мужчина. Машина в прямом смысле слова сотрясалась от его буйства.

Данный момент записал на видео один полицейский, его показали и в зале суда. Раудвере посмотрел его со стоическим спокойствием.

Маска была рядом

В тот день двумя часами ранее, в начале одиннадцатого, мужчина сидел в автобусе, который шел из центра Таллинна в сторону Лаагри. Сегодня человек в маске в общественном транспорте скорее вызовет удивление, но в период коронакризиса пассажир обязан был в автобусе носить маску. За соблюдением этого правила следили и патрули полиции.

Данный автобус остановили для проверки вблизи торгового центра Ярве. В суде была показана запись с нательной камеры полицейского.

Раудвере объяснили, что производится проверка, и он должен из-за нарушения правил выйти из автобуса. У мужчины не было маски. Раудвере стал спорить, что ничего плохого не сделал, но был всё же готов выйти на улицу. Неожиданно сидевший рядом пассажир предложил ему маску. Раудвере хотел взять маску и надеть ее, но полицейский сказал ему, что протокол будет всё-таки составлен, и мужчина должен покинуть автобус.

„Не будет никакого протокола“, - рассердился Раудвере и уже отказался выходить. Правоохранители вытащили его. Согласно обвинению, Раудвере проявил насилие по отношению к трем полицейским-мужчинам. Один из них рассказал в суде, как Раудвере пытался ударить его в грудь и лицо. Правоохранитель рефлекторно поднял руки и отвел эти удары. „Я почувствовал физическую боль“, - добавил он. В то же время Раудвере заехал ему ногой. „Почувствовал, что попало по левой ноге ниже колена. Это был сильный удар, у него были тяжелые сапоги“, - отметил полицейский.