Проверка масочного режима закончилась потасовкой. Разгневанный мужчина „надавал“ полицейским, а в одного вцепился зубами(8)
В Харьюском уездном суде идет уголовный процесс над Кайдо Раудвере, который прошлой зимой игнорировал обязанность носить маску в общественном транспорте. Из показаний стражей порядка и видеозаписей выясняется, что мужчина вспыхнул очень быстро - словесная перепалка перешла в драку. Линия защиты Раудвере такова: сама полиция повела себя в этой ситуации неправильно.
Во второй половине дня 16 декабря прошлого года в Центр задержанных в Соодевахе приехал полицейских автобус, в котором кто-то неистово стучал в дверь. „Уроды, уроды, уроды...“ - орал из автобуса мужчина. Машина в прямом смысле слова сотрясалась от его буйства.
Данный момент записал на видео один полицейский, его показали и в зале суда. Раудвере посмотрел его со стоическим спокойствием.
Маска была рядом
В тот день двумя часами ранее, в начале одиннадцатого, мужчина сидел в автобусе, который шел из центра Таллинна в сторону Лаагри. Сегодня человек в маске в общественном транспорте скорее вызовет удивление, но в период коронакризиса пассажир обязан был в автобусе носить маску. За соблюдением этого правила следили и патрули полиции.
Данный автобус остановили для проверки вблизи торгового центра Ярве. В суде была показана запись с нательной камеры полицейского.
Раудвере объяснили, что производится проверка, и он должен из-за нарушения правил выйти из автобуса. У мужчины не было маски. Раудвере стал спорить, что ничего плохого не сделал, но был всё же готов выйти на улицу. Неожиданно сидевший рядом пассажир предложил ему маску. Раудвере хотел взять маску и надеть ее, но полицейский сказал ему, что протокол будет всё-таки составлен, и мужчина должен покинуть автобус.
„Не будет никакого протокола“, - рассердился Раудвере и уже отказался выходить. Правоохранители вытащили его. Согласно обвинению, Раудвере проявил насилие по отношению к трем полицейским-мужчинам. Один из них рассказал в суде, как Раудвере пытался ударить его в грудь и лицо. Правоохранитель рефлекторно поднял руки и отвел эти удары. „Я почувствовал физическую боль“, - добавил он. В то же время Раудвере заехал ему ногой. „Почувствовал, что попало по левой ноге ниже колена. Это был сильный удар, у него были тяжелые сапоги“, - отметил полицейский.
Раудвере прижали к земле и надели наручники. Сначала его хотели посадить в обычный полицейский автобус (без специальной выделенной для задержанных камеры). Полицейский рассказал на судебном заседании, что Раудвере посадили на заднее сидение. Так как его планировали отвезти в участок, то полицейский стал пристегивать ему ремень безопасности. „Я вдруг почувствовал, что Раудвере плюнул мне в лицо и укусил в предплечье, - сказал полицейский. - Я почувствовал острую физическую боль. У меня одежда многослойная, но всё же боль была интенсивной“.
После этого на место вызвали автомобиль с отдельной камерой для задержанного. Раудвере доставили в Центр для задержанных и возбудили уголовное дело.
Тактика защиты: полицейские действовали неправильно
Защитник Раудвере считает, что при задержании Раудвере были ошибки в процедуре и в обращении с ним. К примеру, выходило, что составлявший протокол полицейский не опрашивал жертв буйства Раудвере, а разрешил им самим описать в компьютере случившееся. Сам он лишь заверил их показания подписью.
Осталось непонятным, охранял ли постоянно кто-то Раудвере во дворе Центра для задержанных или его оставили на какое-то время без присмотра. Наручники были одеты на Раудвере более, чем на три часа - в промежутке с 10.15 до 13.20. Со стороны полицейских поступило объяснение, что мужчина был агрессивный, поэтому так было необходимо.
На фотографиях, сделанных в тот день, видно, что в ходе потасовки пострадал и сам Раудвере, на его голове сочилась кровь. Видимо, это случилось в тот момент, когда полицейские вытаскивали его из автобуса и прижали к земле, чтобы он ни на кого не напал.
Процесс будет продолжен. Показания самого Раудвере будут заслушивать, очевидно, на следующем заседании. Его защитник настаивает на том, что якобы на самом деле вообще не было основания вытаскивать Раудвере из автобуса. Мол, к тому времени у него уже была маска, которую ему дал другой пассажир, а подсудимый был готов ее надеть и продолжить поездку.
Раудвере судят по статье, которая предусматривает ответственность за насилие по отношению к представителю власти, совершенное неоднократно. В случае признания виновным мужчина может быть наказан лишением свободы на срок до пяти лет.