Мельхиор покоряет Голливуд: эстонский фильм покажут на международном кинофестивале
В центре Лос-Анджелеса в рамках фестиваля Screamfest покажут первую часть эстонского фильма „Аптекарь Мельхиор“. Показ состоится в это воскресенье.
Впервые Screamfest прошел в 2001 году. Цель этого мероприятия – привлечь внимание к малоизвестным фильмам со всего мира, поддержать молодых кинематографистов и заодно популяризировать жанр ужасов. Впрочем, границы размыты, и на фестивале представлены не только классические хоррор-фильмы, но также триллеры, фэнтези и научная фантастика – все, что может вызвать у зрителя чувство тревоги и создать напряженную атмосферу.
Напомним, что трилогия фильмов про аптекаря Мельхиора основана на популярной серии криминальных книг Индрека Харгла, действие которых происходит в средневековом Таллинне. По сюжету заглавному герою, умеющему разговаривать с мертвыми, поручают расследовать убийство орденского рыцаря. И по ходу расследования смертей становится все больше.
Показ фильма состоится в кинотеатре TCL Chinese Theatre. Стоимость билетов - 13 долларов.