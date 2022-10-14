Мельхиор покоряет Голливуд: эстонский фильм покажут на международном кинофестивале

Впервые Screamfest прошел в 2001 году. Цель этого мероприятия – привлечь внимание к малоизвестным фильмам со всего мира, поддержать молодых кинематографистов и заодно популяризировать жанр ужасов. Впрочем, границы размыты, и на фестивале представлены не только классические хоррор-фильмы, но также триллеры, фэнтези и научная фантастика – все, что может вызвать у зрителя чувство тревоги и создать напряженную атмосферу.