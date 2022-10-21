БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Керсти Кальюлайд: электричество раньше стоило неоправданно дешево. Я могу говорить об этом открыто, я не политик

У дверей кабинета президента Керсти Кальюлайд (52) в административном здании на Тартуском шоссе прогуливается... собака . Барбос, который зажигал в Кадриорг е - корчил рожицы на фоне фотографирующихся президента и посла США - изредка заходит в синий кабинет Кальюлайд клянчить лакомства. Это собака советника президента Маттиаса Таммета. Часть команды Кальюлайд перебралась с Кадриорга на Тартуское шоссе.

Тут все практически так же, только саму Кальюлайд теперь видят гораздо реже. В течение всего года, когда Кальюлайд уже не представляет страну в качестве президента, пресса снова и снова пытается выяснить, каковы же ее дальнейшие планы. Идти в политику? Баллотироваться на пост босса НАТО? А Кальюлайд, как всегда, отвечает нервным „Посмотрим!“.