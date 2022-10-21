21.10.2022, 10:50
БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Керсти Кальюлайд: электричество раньше стоило неоправданно дешево. Я могу говорить об этом открыто, я не политик(108)
ФОТО: | Delfi Meedia
Бывший президент клянется, что не станет политиком на следующих выборах. По ее словам, она будет играть совершенно другую роль в эстонском обществе, - пишет Eesti Päevaleht.
У дверей кабинета президента Керсти Кальюлайд (52) в административном здании на Тартуском шоссе прогуливается... собака. Барбос, который зажигал в Кадриорге - корчил рожицы на фоне фотографирующихся президента и посла США - изредка заходит в синий кабинет Кальюлайд клянчить лакомства. Это собака советника президента Маттиаса Таммета. Часть команды Кальюлайд перебралась с Кадриорга на Тартуское шоссе.