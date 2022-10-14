Певкур: расходы на оборону должны достичь 3%(33)
Обеспечение устойчивого финансирования государственной обороны требует межпартийного компромисса о повышении расходов на эту сферу в размере не менее 3% от валового внутреннего продукта (ВВП), сказал министр обороны Ханно Певкур в Рийгикогу во время обсуждения вопросов особой важности 11 октября.
В 2023 году расходы Эстонии на оборону составят 2,85 процента ВВП, а в 2024 году впервые превысят границу в три процента.
„В долгосрочной перспективе мы должны продолжать инвестировать в нашу оборону по крайней мере не меньше, чем следующем году и через еще один год, – сказал министр обороны Певкур в Рийгикогу. – Осмелюсь заявить цель: для укрепления и поддержания нашего оборонного потенциала в долгосрочной перспективе следует зафиксировать расходы на оборону на уровне 3% от ВВП“.
„Война России в Украине — это самый серьезный вызов порядку безопасности в Европе со времен Второй мировой войны. Безграничное мужество украинцев показало, что агрессору не только следует, но и можно противостоять. Они заплатили ужасную цену за свободу. Но история самой Эстонии подчеркивает простую истину - свобода и демократия бесценны. И их утрата невосполнима“, - отметил министр обороны.
Певкур подчеркнул, что при развитии государственной обороны всегда следует учитывать затраты жизненного цикла. „Безответственно и бессмысленно покупать вооружения, если затем мы не сможем обеспечить их достаточным количеством боеприпасов. Системы требуют ухода и обслуживания – только в этом случае от них будет толк в случае кризиса. Выучка подразделений не может ограничиваться простым чтением учебников по военной науке. Государственная оборона должна быть продуманной и целостной“, - сказал Певкур.
В качестве примера Певкур отметил, что единовременные расходы на оснащение одной резервной механизированной пехотной бригады, ее склады, хранилища боеприпасов и так далее составляют около 1,3 млрд евро. При нынешних ценах ежегодные затраты на содержание подобной бригады достигают около 130 миллионов евро. Два батальона самоходных орудий, 36 машин, обойдутся около 235 млн евро, в то же время затраты на их содержание составляют в среднем 20 млн евро в год. В денежном выражении суточный расход боеприпасов всех имеющихся у в Эстонии систем вооружения в условиях боя составляет порядка 100 миллионов евро.
Ко всему прочему, Эстония намерена довести численность территориальной обороны до 20 000 бойцов и расширить возможности приема дополнительных подразделений союзников. При этом важно, чтобы значительная часть этих инвестиций оставалась в эстонской экономике. Например, в последние три года объем государственных оборонных закупок, инвестиций и текущих расходов составил чуть более миллиарда евро. Более половины этой суммы– 562,5 миллиона евро – ушло эстонским поставщикам.
Певкур подчеркнул, что каждый вложенный в государственную оборону евро должен быть использован максимально эффективно. „Мы постоянно ищем и находим места оптимизации расходов для направления наибольшего количества средств на ускоренное создание новых подразделений, закупку снаряжения и вооружений“, - отметил Певкур.
По его словам, Министерство обороны прилагает большие усилия для привлечения внешних инвестиций с помощью переговоров с НАТО, Европейским союзом и союзниками.
Министр обороны сказал, что расходы на оборону растут во всех странах НАТО в целом, особенно это заметно на примере наших соседей. „На восточном фланге НАТО расходы на оборону растут как в процентном, так и в абсолютном выражении. Все чаще страны стремятся к планке 3% от ВВП. Эстония также должна быть постоянным членом клуба достойных 3%“, - отметил Певкур.