Певкур: расходы на оборону должны достичь 3%

В 2023 году расходы Эстонии на оборону составят 2,85 процента ВВП, а в 2024 году впервые превысят границу в три процента.

„В долгосрочной перспективе мы должны продолжать инвестировать в нашу оборону по крайней мере не меньше, чем следующем году и через еще один год, – сказал министр обороны Певкур в Рийгикогу. – Осмелюсь заявить цель: для укрепления и поддержания нашего оборонного потенциала в долгосрочной перспективе следует зафиксировать расходы на оборону на уровне 3% от ВВП“.

„Война России в Украине — это самый серьезный вызов порядку безопасности в Европе со времен Второй мировой войны. Безграничное мужество украинцев показало, что агрессору не только следует, но и можно противостоять. Они заплатили ужасную цену за свободу. Но история самой Эстонии подчеркивает простую истину - свобода и демократия бесценны. И их утрата невосполнима“, - отметил министр обороны.

Певкур подчеркнул, что при развитии государственной обороны всегда следует учитывать затраты жизненного цикла. „Безответственно и бессмысленно покупать вооружения, если затем мы не сможем обеспечить их достаточным количеством боеприпасов. Системы требуют ухода и обслуживания – только в этом случае от них будет толк в случае кризиса. Выучка подразделений не может ограничиваться простым чтением учебников по военной науке. Государственная оборона должна быть продуманной и целостной“, - сказал Певкур.

В качестве примера Певкур отметил, что единовременные расходы на оснащение одной резервной механизированной пехотной бригады, ее склады, хранилища боеприпасов и так далее составляют около 1,3 млрд евро. При нынешних ценах ежегодные затраты на содержание подобной бригады достигают около 130 миллионов евро. Два батальона самоходных орудий, 36 машин, обойдутся около 235 млн евро, в то же время затраты на их содержание составляют в среднем 20 млн евро в год. В денежном выражении суточный расход боеприпасов всех имеющихся у в Эстонии систем вооружения в условиях боя составляет порядка 100 миллионов евро.