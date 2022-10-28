Завещание, донорство органов и сценарий похорон. Как подготовиться к собственной смерти?

Люди обычно имеют тенденцию жить настоящим и мало беспокоиться о будущем. Спросите даже у своего круга знакомых: у кого есть план действий на случай, если с ними что-то случится? В случае продолжительной болезни можно оформить необходимые документы, но никто из нас полностью не застрахован от смерти или потери трудоспособности в результате несчастного случая. Даже неожиданный приступ болезни может оставить на человеке судьбоносный след, такой, что он больше не сможет заниматься повседневными делами.