Исследование: кибербуллинг детей в Эстонии стал жестче. Читайте, как с этим бороться!
Согласно последним данным исследования Детского консультативного совета, большие опасения вызывает общение детей с незнакомцами в Интернете, подверженность мошенничеству и вымогательству, кибербулингу и получение недостоверной информации.
По сравнению с другими соседними странами дети, проживающие в Эстонии, больше подвержены мошенничеству или обману в рамках нечестных схем. В большинстве случаев у детей выманивают деньги. Если в Скандинавии и других странах Балтии доля детей, столкнувшихся с мошенничеством, составляет меньше 10%, то в Эстонии их количество, достигает 16%. Эстонские молодые люди в отличие от своих скандинавских сверстников не осмеливаются просить помощи у родителей, если о них распространяется ложная информация в Интернете. Например, в Швеции и Финляндии за помощью обращается половина детей, попавших в сложную ситуацию, а в Эстонии эта доля составляет только 38%.
По словам руководителя отдела вспомогательной деятельности Telia Эло Вырк, исследования Детского консультативного совета, проведенного в сотрудничестве с Telia, Ipsos и Союзом защиты детей, показывают, что одни и те же темы повторяются из года в год. „По сравнению с другими соседними странами Скандинавии и Балтии, эстонские дети больше всего подвержены вымогательству денег или личных данных из аккаунтов. Кроме того, с каждым десятым ребенком в Интернете связывался взрослый, которого ребенок не знает. Это достаточно пугающие факты, и, к сожалению, эта информация часто не доходит до родителей. Кибербуллинг стал жестче, теперь это не просто высказывание неприятных вещей“, — сказала Вырк.
По словам координатора информационной работы в Targalt Internetis Керли Валнер, ситуация в Интернете хорошо отражается в спектре проблем, с которыми обращаются по телефону доверия для детей. „К нам обращались с опасениями, что велась тайная съемка и что она была организована с целью буллинга. Создаются поддельные аккаунты для получения интимных фотографий, через которые были предприняты попытки угрожать и шантажировать или взломать аккаунт в социальной сети“, — сказала Вальнер. В 2022 году в организацию Lasteabi обращались дети (40% всех обратившихся), а также их родители (28%) и специалисты (20%). 34% всех детей находятся в возрасте от 12 до 14 лет.
Уязвимость безопасности эстонских детей в социальных сетях также показывает проведенный в 2021 году опрос детей 4 – 9 классов KüberPähkel, результаты которого показали, что 86% респондентов имеют учетную запись в социальных сетях, и 21% этих учетных записей были взломаны за последние два года.
Рекомендации по повышению кибербезопасности среди детей и молодежи:
В случае кибербуллинга важно сохранить доказательства и сообщить об этом администратору группы или сайта, нажав кнопку „уведомить“ или „сообщить“, который может удалить информацию о травле. В более серьезных случаях уведомите онлайн-полицию.
Союз защиты детей создал учебный материал „Как защитить себя и других в Интернете“, в котором изложены шаги, которые необходимо предпринять, если вы стали свидетелем/стали жертвой издевательств, а также способы сохранения доказательств.
Важно не давать слишком много информации о себе и проверять настройки конфиденциальности учетных записей социальных сетей. Советы можно найти, например, в уроке „Фото и видео“, посмотреть рекомендации по настройке параметров конфиденциальности.
Когда вы делитесь фотографиями или видео других людей, важно получить их согласие, прежде чем делать это. См. советы о том, как снимать фотографии и видео других людей.
Советы родителям по кибербезопасности и использованию смартфона в целом.
Рекомендации для родителей были подготовлены в сотрудничестве Telia и Союза защиты детей.
Рекомендации детской горячей линии по онлайн-общению и предотвращению кибербуллинга.
Поддержка цифровых решений для детей и молодежи:
Игра Spoofy обучает кибербезопасности самых маленьких.
Triumph Hero — игра для поддержания психического здоровья.
Suurim Julgus («Будь смелым!“) для учащихся, учителей и родителей, помощь и информация для снижения кибербуллинга, анонимный чат поддержки детей 24/7 для получения советов.
Clanbeat — это приложение для школ, которое поддерживает участие учащихся и самоуправление.
Cyber Battle of Estonia, соревнование по кибербезопасности для молодежи и студентов. Прямая трансляция финальных соревнований 29 октября на телеканале Inspira.