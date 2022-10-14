Исследование: кибербуллинг детей в Эстонии стал жестче. Читайте, как с этим бороться!

По сравнению с другими соседними странами дети, проживающие в Эстонии, больше подвержены мошенничеству или обману в рамках нечестных схем. В большинстве случаев у детей выманивают деньги. Если в Скандинавии и других странах Балтии доля детей, столкнувшихся с мошенничеством, составляет меньше 10%, то в Эстонии их количество, достигает 16%. Эстонские молодые люди в отличие от своих скандинавских сверстников не осмеливаются просить помощи у родителей, если о них распространяется ложная информация в Интернете. Например, в Швеции и Финляндии за помощью обращается половина детей, попавших в сложную ситуацию, а в Эстонии эта доля составляет только 38%.

По словам руководителя отдела вспомогательной деятельности Telia Эло Вырк, исследования Детского консультативного совета, проведенного в сотрудничестве с Telia, Ipsos и Союзом защиты детей, показывают, что одни и те же темы повторяются из года в год. „По сравнению с другими соседними странами Скандинавии и Балтии, эстонские дети больше всего подвержены вымогательству денег или личных данных из аккаунтов. Кроме того, с каждым десятым ребенком в Интернете связывался взрослый, которого ребенок не знает. Это достаточно пугающие факты, и, к сожалению, эта информация часто не доходит до родителей. Кибербуллинг стал жестче, теперь это не просто высказывание неприятных вещей“, — сказала Вырк.