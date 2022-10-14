Волонтер: конкретные эстонские пограничники не пропускают украинских беженцев(38)
Волонтеры, помогающие украинским беженцам въехать в Евросоюз через границу Эстонии, бьют тревогу. Все чаще людям, спасающимся от войны, отказывают в пересечении границы. Формулировка — угроза европейской безопасности. Волонтеры уверяют, что проблема — исключительно в человеческом факторе, потому что предвзятое отношение проявляют только некоторые смены на погранпереходе в Нарве. В дни работы конкретных сотрудников волонтеры беженцев не перевозят. В сложной ситуации начал разбираться RusDelfi.
На момент нашего первого разговора мужчины, которых Елена называет своими подопечными, пробовали попасть в ЕС снова: было принято решение пересекать границу Финляндии. „Пока страна пропускает. Во всяком случае даже с такими отказами финны брали, — спокойно голосом говорит Елена. — Проблема в том, что эстонцы заняли неправовую позицию: не пропускать“.
Волонтер высказывает свою точку зрения, почему именно на границе с Эстонией происходят проблемы такого плана.
„Идет дискриминация беженцев, едущих из России по принципу того, что они оказались в России. Особенно дискриминируют жители Луганской и Донецкой областей, несмотря на то, что это — международно признанные области Украины, — рассуждает Елена. — С другой стороны, я трактую это как абсолютный произвол, потому что мы выявили взаимосвязь между конкретными сменам эстонских пограничников и резким ростом количества отказов“.
Волонтеры пока вывели такую взаимосвязь. Но чтобы доказать это полностью, волонтёры хотят провести расследование, запросить всю статистику отказов и сравнивать с фамилиями людей, которые отказывают.