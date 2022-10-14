Новости Эстонии
14.10.2022, 18:15

Вопрос о допуске украинских мужчин в страну спровоцировал ссору в правительстве

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Угроза безопасности возросла, но эстонско-российская граница под надежной защитой.
Угроза безопасности возросла, но эстонско-российская граница под надежной защитой.
ФОТО: Virgo Pärn | Delfi Meedia

В кабинете министров разгорелась острая дискуссия по вопросу недопущения приезда украинских беженцев в Эстонию. Министр внутренних дел считает, что это может быть только политическим решением, - пишет Eesti Päevaleht.

Ситуация с украинскими беженцами обсуждалась на заседании правительства на прошлой неделе, и министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу поручили „проанализировать и подготовить к заседанию правительства 13.10 предложения по закрытию погранпунктов и недопущению пересечения границы мужчинами с украинскими паспортами“. Ляэнеметс на этом заседании не присутствовал, он был в Финляндии на встрече министров внутренних дел, где обсуждалось сотрудничество в укреплении защиты населения стран Балтии, Польши и Финляндии.

Однако вчера, когда разгорелась бурная дискуссия по вопросу украинских беженцев, он уже был на месте. Утверждалось, что предыдущее правительство приняло решение допускать в страну только украинцев с биометрическим паспортом, и премьер-министр Кая Каллас спросила, почему МВД не выполнило это решение. „Проблема с этим решением в том, что его не прописали четко“, — признал Ляэнеметс.

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