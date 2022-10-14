14.10.2022, 18:15
Вопрос о допуске украинских мужчин в страну спровоцировал ссору в правительстве(15)
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В кабинете министров разгорелась острая дискуссия по вопросу недопущения приезда украинских беженцев в Эстонию. Министр внутренних дел считает, что это может быть только политическим решением, - пишет Eesti Päevaleht.
Ситуация с украинскими беженцами обсуждалась на заседании правительства на прошлой неделе, и министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу поручили „проанализировать и подготовить к заседанию правительства 13.10 предложения по закрытию погранпунктов и недопущению пересечения границы мужчинами с украинскими паспортами“. Ляэнеметс на этом заседании не присутствовал, он был в Финляндии на встрече министров внутренних дел, где обсуждалось сотрудничество в укреплении защиты населения стран Балтии, Польши и Финляндии.