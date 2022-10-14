Вопрос о допуске украинских мужчин в страну спровоцировал ссору в правительстве

Ситуация с украинскими беженцами обсуждалась на заседании правительства на прошлой неделе, и министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу поручили „проанализировать и подготовить к заседанию правительства 13.10 предложения по закрытию погранпунктов и недопущению пересечения границы мужчинами с украинскими паспортами“. Ляэнеметс на этом заседании не присутствовал, он был в Финляндии на встрече министров внутренних дел, где обсуждалось сотрудничество в укреплении защиты населения стран Балтии, Польши и Финляндии.