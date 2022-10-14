Спецкомиссия ждет разъяснений относительно ситуации с СПГ-терминалом и запасами газа в Эстонии

По словам председателя комиссии Тыниса Мёльдера, комиссия ждет разъяснений, каким образом, несмотря на цель по обеспечению энергетической независимости и безопасности и вопреки первоначальным договоренностям, было принято решение о направлении судна для перевозки СПГ в Финляндию.

„Заручившись обещаниями государства и зная, что судно прибудет в Эстонию, предприятия инвестировали миллионы евро в строительство в Палдиски отгрузочного причала для терминала СПГ. Неизбежно возникает вопрос, готово ли государство компенсировать расходы, достигающие десятков миллионов евро, и какое влияние эта путаница окажет на государственный бюджет, – отметил Мёльдер. – Важнее всего – обеспечить газоснабжение Эстонии, чтобы в домах на газовом отоплении зимой сохранялось тепло. Поэтому мы также ждем информации о снабжении газом“.