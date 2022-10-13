ВИДЕО | При реставрации церкви Нигулисте были обнаружены две братские могилы

Церковь Нигулисте была построена в середине 13-го века на деньги купцов и названа в честь Святого Николая. В 80-е годы прошлого века в церкви Нигулисте был пожар, и после реставрации возникла идея сделать в башне лифт. И спустя почти 40 лет она наконец будет реализована.

И поскольку место исторически значимое, то с мая месяца здесь проводились и археологические раскопки, которые закончились на прошлой неделе.

„Внутри церкви мы обнаружили четыре могилы, там были хорошо сохранившиеся гробницы, с хорошими гробами и украшениями. А этой осенью в церковном саду, где раньше было кладбище, мы обнаружили две братские могилы, в которых нашли 25 скелетов“, - сказал археолог Мартин Мальве.

Найденные кости будут отправлены на экспертизу в лабораторию Тартуского университета.

Раскопки закончены, а о результатах исследования мы узнаем позже - в уже обновленном музее Нигулисте.