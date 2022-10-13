Правительство утвердило план сплочения проживающих в Эстонии общин на фоне войны в Украине

„Предпосылкой для культурно разнообразного общества является общая эстонская идентичность. С этой целью важно продолжать долгосрочные меры, а также реагировать на новую реальность, созданную прибытием военных беженцев. На фоне войны в Украине при планировании действий в сфере интеграции и их реализации необходимо еще больше уделить внимание изучению эстонского языка, а также большему сотрудничеству между органами власти – чтобы все важные партнеры способствовали адаптации военных беженцев и формированию сплоченного общества“, — заявила министр культуры Пирет Хартман.

Четыре подцели плана сплочения на 2022–2023 год – общее информационное и ценностное пространство, заботливое и единое государство, эстоноязычное образование, а также чувство общности и единства.

План руководствуется общей целью „Плана сплоченного развития Эстонии до 2030 года“ – сделать эстонское общество более сплоченным и инклюзивным в течение следующего десятилетия. С этой целью, например, предусмотрено повышение знаний по гражданской образованности и укреплению единого ценностного пространства, воспитание грамотного поведения на онлайн-площадках, увеличение присутствия центральной власти в регионах, обеспечение осведомленности о военных беженцах Украины, укрепление местных общин и развитие партнерства между общинами и государством.

План состоит из ранее запланированных и реализованных дел, которые необходимо продолжить, а также предложений по новым возможным действиям для улучшения сплоченности общества. Помимо Министерства культуры, в составления плана было вовлечено Министерство внутренних дел, Министерство экономики и коммуникаций, Министерство образования и науки, Министерство финансов, Министерство иностранных дел, Министерство социальных дел, Министерство обороны и Государственная канцелярия.