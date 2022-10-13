Не желаете завести овечку? Департамент окружающей среды продает с аукциона скот

До сих пор скот, принадлежащий Департаменту окружающей среды, использовался фермерами на основании договора. Фермеры смогли увеличить принадлежащее им стадо за счёт потомства животных, находящихся во владении департамента. Это, в свою очередь, позволило обеспечить уход за новыми территориями культурных лугов. На данный момент цель проектов достигнута, и обязательства по сохранению активов проекта закончились. Дальнейший уход за лугами обеспечен за счёт поддержки Департамента сельскохозяйственных регистров и информации.

Генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра сказал, что целью передачи животных фермерам было увеличение площади охраняемых лугов, за которыми осуществляется уход. Эти территории являются носителями видового разнообразия и генофонда, и поэтому они очень важны. „Так могут сохраняться и распространяться виды, типичные для культурных лугов. Наша цель — увеличить и сохранить био- и ландшафтное разнообразие, а также улучшить условия обитания видов, которые можно встретить на культурных лугах. Это стало возможным благодаря животным, переданным фермерам“, — сказал Вакра. „Благодаря этим животным и их потомству обеспечен уход за культурными лугами на территории не менее 1000 гектаров. Вместе со смотрителями лугов мы поспособствовали созданию нового многочисленного стада животных для ухода за культурными лугами Эстонии. Поэтому сейчас содержание ещё большего количества животных для Департамента окружающей среды нецелесообразно“, — добавил генеральный директор.