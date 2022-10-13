Имеет ли Эстония приоритет на получение газа из Финляндии? Каллас: во время войны правила становятся гибкими

Если бы у Эстонии не было права на льготный режим, стране пришлось бы конкурировать на общем рынке Евросоюза, где спрос на газ в настоящее время очень высок.

Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут заявила, что, когда она вступила в должность 18 июля, ей уже было ясно, что плавучий терминал СПГ отправится на другой берег Финского залива. Почему же общественность это застало в расплох только сейчас?

Нет, это не то, что она сказала. Я уточнила, действительно ли она так думает, потому что мы всегда утверждали, что прилагаем усилия, дабы сохранить соглашение с финнами. Договоренность заключалась в следуюшем: корабль пристанет тому к берегу, где терминал будет готов первым. Это было согласовано тогда, когда финны думали, что они закончат свой терминал намного позже нас. Теперь мы можем закончить более или менее одновременно. Можно было предположить, что финны захотят, чтобы арендованный ими терминал ушел в Финляндию, хотя соглашение иное. Но никто этого не сказал, мы базируемся на имеющемся соглашении.

Можем ли мы получить газ с другой стороны залива в приоритетном порядке?

Как уже было сказано, у эстонских и финских компаний есть такая возможность. Мы начнем обсуждать детали только сегодня днем.

Глава Департамента конкуренции выразил скептицизм относительно того, возможно ли это в контексте правил Европейского Союза. Должны ли мы просить у Брюсселя какого-то разрешения и, возможно, мы должны признать, что этот газ находится на открытом рынке?

Правила Европейского Союза применяются очень гибко в ситуациях войны и кризиса. Возьмем, к примеру, универсальную услугу электроснабжения, помощь потребителям или поддержку микропредпринимательства, чего правила вообще-то не допускают. Просто ситуация такова, что времена очень трудные. Мы выслушаем, как было заключено соглашение и как его можно реализовать.