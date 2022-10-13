СПГ-афера становится всё несуразнее. Глава Alexela утверждает: министр просил не арендовать для Эстонии судно(2)
Cудно частных компаний встало бы на пути другого теплохода, который должна была арендовать совместная фирма с госучастием, и который теперь идет в Финляндию, пишет Eesti Ekspress.
У частных предприятий Alexela и Infortar был план арендовать плавучий терминал для импорта сжиженного природного газа (СПГ).
Он должен был стоять в заливе Лахепере (в порту Пакринеэме, Палдиски), где компании строили для его приема соответствующий причал.
Как объяснил руководитель Alexela Марти Хяэль еженедельнику Eesti Ekspress, в июне они получили просьбу плавучий терминал сюда не везти. С подобной просьбой обратились тогдашний министр экономики Таави Аас, председатель правления отвечающей за газоснабжение государственной фирмы Elering Таави Вескимяги и курирующий вопросы энергетики в министерстве экономики вице-канцлер Тимо Татар. Они утверждали, что в этом случае не сможет стоять у того же причала второй, огромный 291-метровый морской гигант, который должно было арендовать соместное предприятие Elering и финской газовый оператор Gasgrid.
Хяэль повторил это утверждение и в Facebook. Он упомянул в одном комментарии, что „в июне нас попросили отказаться от FSRU (плавучий терминал), чтобы обслуживать в Палдиски финское судно“.
„Я этого не помню“, - сказал Аас изданию Eesti Ekspress. „В июне я уже не был министром. Об этом была, конечно речь, что они должны переговорить с финнами, как использовать причал“.
Таави Вескимяги отметил, что тема плавучего терминала вообще не касалась Elering, потому что задача руководимого им предприятия - построить трубопроводное соединение между причалом и газовой сетью. „Этим мы и занимаемся, и к концу ноября это соединение с рекордной по мировым меркам скоростью будет построено“, - сказал Вескимяги.
Elering относился к строительству как к своего рода страховому полису или спасательному кругу. Его можно использовать в крайнем случае - как резервную электростанцию Кийза, которую введут в работу только тогда, когда эстонскому государству будет угрожать серьезное обесточивание.
Межгосударственный меморандум, который в апреле подписали Таави Аас и министр экономики Финляндии Мика Линтиля предусматривал, что причалы для плавучего терминала соорудят по обе стороны Финского залива, и в дальнейшем судно будет стоять в финском Инкоо. Исключением должна была стать предстоящая зима - предполагалось, что судно будет работать у того причала, который будет готов раньше.
Компания Alexela пообещала построить причал к концу октября.
Финны сказали, что они смогут построить свой причал только в будущем году.
Эстонские частные предприятия пошли государству навстречу и свои планы по аренде реализовывать не стали. Они надеялись заработать доход на использовании причала Пакринеэме и импорте через него газа.
Но вышло по-другому.
Финны сообщили, что они скорректируют свои планы и закончат строительство причала быстрее. Это и является причиной, почему ставшая в июле министром экономики Рийна Сиккут поняла, что плавучий СПГ-терминал направится зимой в Финляндию.
В августе финское госпредприятие Gasgrid объявило, что арендованый им за 460 млн евро на 10 лет плавучий терминал Exemplar вышел из Аргентины и взял курс на Европу, а с начала декабря он приступит к работе в Инкоо.
Тем самым был дан ясный сигнал, что этой зимой судно в Эстонию не придет.
Эстонская общественность не обратила тогда на эту новость особого внимания.
Alexela по-прежнему выполняла обещание и строила на полуострове Пакри в ускоренном порядке причал. Меморандум же никто не отменял, а там сказано черным по белому, что судно приступит к работе там, где причал будет построен раньше.
Но меморандум - это не конкретный договор, на основании которого стороны могут предъявлять друг другу претензии. Скорее это выражение доброй воли к сотрудничеству. Наподобие договоренностей на заседаниях правительства.
Elering не приобрел свою долю в совместном предприятии. Это означало, что в мае финский Gasgrid взял плавучий СПГ-терминал Exemplar в аренду у американцев в одиночку.
Неразбериха вокруг места зимней стоянки судна длилась еще какое-то время.
У частных предприятий по-прежнему имелся запасной план - привести в Эстонию второй плавучий СПГ-терминал. После того, как Кремль перекрыл кран трубопроводного газа, многие европейские страны поняли, что единственной возможностью для газоснабжения остается импорт СПГ, и они начали в срочном порядке искать плавучие терминалы.
Alexela ja Infortar всё-таки видели призрачную надежду, что при необходимости они смогут арендовать себе судно и дать народу и учреждениям Эстонии дополнительную уверенность, что этой зимой дефицита газа не будет.
Но руководитель и мажоритарный собственник Infortar Айн Ханшмидт предупредил, что это возможно только в сотрудничестве с государством: „Ни в коем случае частный сектор не может этого делать в одиночку. Если потом кто-то из госпредприятий не разрешит нам пустить газ в основную сеть и доставить его клиенту, то мы будем в очень большой беде“.
Заполненный газовый танкер стоит 200 млн евро или даже больше, и ни одна здешняя частная фирма не готова потерять такие большие суммы.
Всё это знал и государственный сектор.
Таави Вескимяги сказал пару недель назад, отвечая на вопросы Eesti Ekspress, что „с точки зрения надежности снабжения два плавучих СПГ-терминала лучше, чем один“.
Рийна Сиккут сказала в то же время в интервью ERR, что Эстонии надо бы арендовать свое СПГ-судно, которое бы точно стояло в Палдиски.
Премьер-министр Кая Каллас также открыто заявляла, что правительство хочет получить от Финляндии заверения, что СПГ-судно в первую очередь придет в Палдиски.
Когда президент Финляндии Саули Нийнистё приезжал на прошлой неделе в Таллинн, Каллас просила его уладить вопрос с СПГ.
В этот понедельник Эстонию посетил министр экономики Финляндии Линтиля. Он встретился в Палдиски и порту Пакринеэме с Сиккут, и они однозначно сообщили, что этой зимой судно в Палдиски не придет.
Входящий в Центристскую (оппозиционную) партию Таави Аас сразу набросился на Рийну Сиккут (она социал-демократка и его политический противник). Он заявил, что Сиккут должна была тверже стоять за интересы Эстонии, и теперь Эстонии нужно подумать, не арендовать ли отдельное судно.
В политике часто используют возможности уколоть противника, и заработать себе политические очки. То же происходит и в бизнесе. Кто-то из предпринимателей относится к бизнесу как к сотрудничеству, а кто-то - как к битве, в которой выживают лишь сильнейшие.
Марти Хяэль признал на этой неделе в Eesti Ekspress, что Эстония уже упустила время, чтобы арендовать на эту зиму собственный терминал.
Дело как во времени (приобретение судна, доставка его сюда и т.д.), так и в цене. Весной Alexela/Infortar могли бы арендовать теплоход за 130 000 долларов в сути. Но этой зимой цена может вырасти даже до миллиона!