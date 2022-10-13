СПГ-афера становится всё несуразнее. Глава Alexela утверждает: министр просил не арендовать для Эстонии судно

У частных предприятий Alexela и Infortar был план арендовать плавучий терминал для импорта сжиженного природного газа (СПГ).

Он должен был стоять в заливе Лахепере (в порту Пакринеэме, Палдиски), где компании строили для его приема соответствующий причал.

Как объяснил руководитель Alexela Марти Хяэль еженедельнику Eesti Ekspress, в июне они получили просьбу плавучий терминал сюда не везти. С подобной просьбой обратились тогдашний министр экономики Таави Аас, председатель правления отвечающей за газоснабжение государственной фирмы Elering Таави Вескимяги и курирующий вопросы энергетики в министерстве экономики вице-канцлер Тимо Татар. Они утверждали, что в этом случае не сможет стоять у того же причала второй, огромный 291-метровый морской гигант, который должно было арендовать соместное предприятие Elering и финской газовый оператор Gasgrid.

Хяэль повторил это утверждение и в Facebook. Он упомянул в одном комментарии, что „в июне нас попросили отказаться от FSRU (плавучий терминал), чтобы обслуживать в Палдиски финское судно“.

„Я этого не помню“, - сказал Аас изданию Eesti Ekspress. „В июне я уже не был министром. Об этом была, конечно речь, что они должны переговорить с финнами, как использовать причал“.

Таави Вескимяги отметил, что тема плавучего терминала вообще не касалась Elering, потому что задача руководимого им предприятия - построить трубопроводное соединение между причалом и газовой сетью. „Этим мы и занимаемся, и к концу ноября это соединение с рекордной по мировым меркам скоростью будет построено“, - сказал Вескимяги.

Elering относился к строительству как к своего рода страховому полису или спасательному кругу. Его можно использовать в крайнем случае - как резервную электростанцию Кийза, которую введут в работу только тогда, когда эстонскому государству будет угрожать серьезное обесточивание.